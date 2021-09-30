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Kovid-19 hastası genç kadın aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor

Kırıkkale'de hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren 22 yaşındaki kadın, aşı olmayı ihmal etmenin üzüntüsü ve pişmanlığını yaşıyor.

Kovid-19 hastası genç kadın aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor
AA

Korktuğu için aşı yaptırmayan Kader Karakoç, 10 gün önce PCR testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alındı. Karakoç, 6. günün ardından durumunun ağırlaşması üzerine Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kovid-19 servisinde tedavisi devam eden ve konuşmakta güçlük çeken Karakoç, yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlattı.

Karakoç, yaklaşık 10 gün önce Kovid-19'a yakalandığını, şikayetlerinin artması üzerine 4 gün önce hastaneye yatırıldığını söyledi.

Hastaneye geldiğinde nefes alamadığını belirten Karakoç, "Gerçekten öleceğimi zannettim. Çektiğim acılar, yaşadıklarım, kemik ağrılarım çok kötüydü. Bir an gerçekten bir daha kimseyi göremeyeceğimi sandım. Aşıdan korktuğum için olmamıştım. Aşı olursam daha kötü olurum diye düşünüyordum ancak aşı olmayınca daha kötü olduğunu anladım." diye konuştu.

- "Aşı olan arkadaşıma bulaşmadı bile"

Karakoç, herkese, özellikle de gençlere aşı olmaları tavsiyesinde bulunarak, aşı yaptıranların Kovid-19'u hafif atlattıklarını gördüğünü dile getirdi.

Bir süre kendisine aşı olan arkadaşının refakatçi olduğunu aktaran Karakoç, şunları kaydetti:

"Ben yatak döşek yattım, 10 gün boyunca yemek dahi yiyemedim. Aşı olan arkadaşıma bulaşmadı bile. Bana da aşı olmam konusunda ısrar ettiler ama olmadım. Aşının önemini insan canı yanınca anlıyor. Bir de aşı olan hastaların daha hafif atlattığını görünce daha iyi anladım. Rahat nefes alabilmek ve en azından daha düzgün yaşayabilmek için aşı olmalarını tavsiye ediyorum. En azından benim kadar canları acımasın."

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