Kovid-19 hastası penguen dansı ile yoğun bakımdan normal odaya alındı - TEKİRDAĞ

AA

Binali Alkan ve 59 yaşındaki eşi Gülbahar Alkan'a yaklaşık bir ay önce Çerkezköy Devlet Hastanesinde Kovid-19 teşhisi konuldu.Gülbahar Alkan, iki haftalık tedavisinin ardından taburcu edildi.Hastalığı daha ağır seyreden Binali Alkan ise yoğun bakım servisine alındı.Alkan, immün plazma tedavisi de gördüğü yoğun bakım servisinden, 4 hafta sonra sağlık çalışanlarının penguen dansı eşliğinde normal odaya alındı.Burada gözetim altında tutulacak Alkan'ın daha sonra taburcu edileceği ve karantinanın evde süreceği bildirildi.