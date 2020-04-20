Kovid-19 hastası yaşlı çiftin hayvanlarına özenli bakım

AA

Adana'nın Kozan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi altına alınan yaşlı çiftin sahipsiz kalan hayvanlarının bakımını, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile köy muhtarı yapıyor.

İlçeye bağlı kırsaldaki Eskimantaş Mahallesi'nde 65 yaş üstü karı koca, Kovid-19 nedeniyle Kozan Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Bunun üzerine, yaşlı çiftin 7 büyükbaş, koyun ve keçi olmak üzere 20 küçükbaş hayvanı, 15 tavuğu ve 1 eşeği sahipsiz kaldı.

Durumdan haberdar olan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köy muhtarı Mustafa Aköz ile hayvanların bakımını yapmaya başladı.

Kozan Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşlı çiftin köylerinde bir akrabası olduğunu ancak aralarında dargınlık nedeniyle hayvanların bakımını kendilerinin üstlendiğini belirtti.

Hayvanların tamamına özenle baktıklarını anlatan Erdoğan, "Büyükbaş hayvanların her gün süt sağımı, yemlenmesi, su ihtiyaçlarının giderilmesi ve ahırın temizlenmesi; küçükbaş hayvanların her gün otlatılması ve su ihtiyaçlarının giderilmesi; eşek ve tavukların yem ve su ihtiyaçlarının giderilmesi, ayrıca sağlık kontrollerinin yapılması gerekmektedir." dedi.

Erdoğan, müdürlüklerine bağlı veteriner hekimler Kemal Bozlu ve Ali Bozdoğan'ın, her gün muhtar Aköz ile hayvanların bakımını yaptıklarını belirterek "Muhtar o gün için bu işleri kendisi yaparsa personelimize haber veriyor, gitmiyoruz. Diğer halde personelimiz günlük olarak bu işlemleri yapıyor." diye konuştu.