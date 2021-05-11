Kovid-19 ile fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarından

AA

Antalya'da çeşitli hastanelerde gecesini gündüze katarak Kovid-19 servisi, yoğun bakım ve izolasyon odalarında dönüşümlü olarak nöbet tutan sağlık çalışanları, görevlerini fedakarca sürdürüyor.

Hastaların sağlığına kavuşması için zamanla yarışan doktor ve hemşireler ile hasta bakıcılar, koruyucu tulumların içinde saatlerce çalıştıkları için önlükleri terden ıslanıyor. Maske ve koruyucu siperlik takmaktan sağlık çalışanlarının yüzünde izler oluşuyor.

Salgın sürecinde kimisi mesai arkadaşını, annesini, babasını, evladını kaybetmesine rağmen görevlerini başarılı şekilde yerine getiren sağlıkçılar, vakaların son bulması için herkesin tedbirlere özen göstermesini istiyor.

Çalıştıkları hastanelerden çektikleri videolarla sevdiklerinin bayramını kutlayan sağlık çalışanları, vatandaşların da rehavete kapılmamasını tedbirlere uymasını bekliyor.

- "Hepimiz sevdiklerimizi çok özledik"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, AA muhabirine, bayramda poliklinikler kapalı olsa da kendilerinin yatan hasta servislerinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Herkesin huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesini dileyen Karakaş, "Burada gerçekten çok emek veriyoruz. Lütfen dikkat edin, bayramda da kurallara özen gösterin. Sevdiklerimize kavuşabilmek, bir arada olabilmek için kurallara uymak gerekiyor. Biz de kısa bir sürede bir araya gelelim istiyoruz. Aşı tereddüdünüz olmasın lütfen, aşılarımızı yaptıralım." dedi.

Hemşire Fatma Erkuş da bir yıldır azimle büyük bir mücadele verdiklerini dile getirdi.

"Tam kapanma" döneminde de çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Erkuş, "Hepimiz sevdiklerimizi çok özledik. Umarım en kısa zamanda güzel günlere kavuşuruz. Zor bir süreç, üstesinden gelebilmek için kısıtlamadan sonra da kurallara uyalım. Herkesin bayramını kutluyorum, sağlıklı güzel günler diyorum. Lütfen sizler de tedbirlere uyarak, aynı duyarlılığı gösterin." diye konuştu.

- "Bayramları el ele kutlamak istiyoruz"

Maske ve koruyucu siperlik takmaktan yüzünde izler oluşan Atatürk Devlet Hastanesi Kardiyoloji Yoğun Bakım hemşiresi Özlem Yeğin de herkesin bayramını kutladı.

Koruyucu tulum giyerek çalıştıklarından dolayı ter içinde kalan Yeğin, "Bayramlarda sevdiklerimize tekrar sarılabilmek için lütfen kurallara uyalım." ifadesini kullandı.

Hemşire Gülhane Salvur Keleş ise sonraki bayramları el ele gönül gönüle kutlamak istediklerini söyledi.

Herkesin bayramını tebrik eden Keleş, "Bir arada olduğumuz bayramlara kavuşabilmek için lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim." dedi.

Hemşire Hatun Tufan Ağca, bir yıldır izolasyon servisinde çalıştığına, tulum ve üst üste taktıkları maskelerle çalışmanın zor olduğuna dikkati çekerek, "Hep birlikte sevdiklerimizle geçireceğimiz bayramlar için lütfen kurallara riayet edin." diye konuştu.

- "Kurallara uyalım ki bayramı bayram gibi geçirelim"

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 servisi çalışanları da topluca çektikleri videolarla "Tedbiri elden bırakmayalım", "Kurallara uyalım ki bayramı bayram gibi geçirelim", "Salgınla mücadelemizin sonunda biz kazanacağız", "Maskenizi takın sağlıklı kalın" mesajı verdi.