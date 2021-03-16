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Kovid-19 ile mücadelede "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" sürecine geçiliyor

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik oluşturulan "Dinamik Denetim Modeli" çerçevesinde 300 bin personelin katılımıyla yarın gün boyu yoğunlaştırılmış dinamik denetim yapılacak.

Kovid-19 ile mücadelede
AA

Bakanlık, tüm valiliklere "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Kabine Toplantısı'nda salgınla mücadelede alınan tedbirler ile salgının iller ve ülke genelindeki seyrinin değerlendirildiği hatırlatıldı.

Denetim faaliyetlerinin ciddiyetle takip edilmesi ve uygulamada sorun yaşanan alanlarda gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği aktarılan genelgede, tüm il ve ilçelerde vali ve kaymakamların koordinesinde yarın il bazlı 300 bin denetim personelinin katılımıyla gün boyu sürecek yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyeti uygulanacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, haftalık tematik denetim uygulamasına 19 Mart Cuma gününden itibaren yeni bir haftalık program dahilinde devam edilecek.

Denetimlerde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarından azami seviyede personel, araç ve malzeme desteği alınacak.

Denetimlerde belediyeler, il özel idareleri, kamuda görev yapan iş güvenliği uzmanları ve gıda denetmenlerinden oluşturulan ekiplerin de aktif görev yapmaları sağlanacak.

Valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, il ve ilçe müdürlerince denetim faaliyetlerine sahada bizzat nezaret edilecek, denetim faaliyetlerinin görünürlüğüne önem verilecek.

Yeme içme yerleri ile şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimler, haftanın her gününü kapsayacak şekilde sürdürülecek.

- Denetlenecek yerler ve günleri

Bu kapsamda 19 Mart Cuma gününden itibaren bir haftalık konu bazlı tematik genel denetim faaliyeti gerçekleştirilecek. Buna göre denetlenecek yerler ve günleri ise şöyle:

- 19 Mart Cuma: Yeme içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, düğün veya nikah salonları, lunapark/tematik parklar.

- 20 Mart Cumartesi: Yeme içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, cadde, sokak, meydan, sahil bandı gibi yerlerde mesafe ve maske denetimi, AVM'ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler.

- 21 Mart Pazar: Yeme içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler.

- 22 Mart Pazartesi: Yeme içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, yemekhane ve kantinleri dahil olmak üzere okullar ile okul servis araçları.

- 23 Mart Salı: Yeme içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, internet kafeler/salonları, ganyan, ı̇ddaa ve milli piyango bayileri, berberler/kuaförler/güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları.

- 24 Mart Çarşamba: Yeme içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, organize sanayi bölgeleri, fabrika ve üretim tesisleri, halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler.

- 25 Mart Perşembe: Yeme içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler.

Kurulma süresi yöreden yöreye farklılık gösteren pazar yeri/semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerlerin faaliyette olduğu günlerde denetlenmesi sağlanacak.

- Rehberlik edici ve sorumlu davranmaya davet eden yaklaşım sergilenecek

Denetimlerde rehberlik edici, vatandaşlarla iş yerlerini kurallara, sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşım sergilenecek. Denetimlerde, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmeyecek.

Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) uygulamasına anlık kaydedilecek.

Vatandaşların maskesiz şekilde bir süre bulundukları yeme içme yerlerinin denetimlerinde, oturma düzeni planı hazırlaması, bu oturma planlarının müşterilerin rahatlıkla görebileceği yerlere asılması ile HES kodu kontrolü yapılarak müşteri kabul edilmesi hususlarına dikkat edilecek, aykırı durumların bir an evvel giderilmesi sağlanacak.

- Belediyelerce toplu ulaşım sefer sayıları artırılacak

Genel kurullar ve nikah törenlerinin kişi ve alan sınırlamalarına uygunluğunun kontrolü amacıyla getirilen "en az 3 gün öncesinden bildirilmesi ve bu organizasyonlara en az bir denetim elemanının görevlendirilmesi" kuralına uyulması, gerekli bildirimlerin e-devlet kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru modülüne yapılması sağlanacak.

Kontrollü normalleşme dönemiyle bir miktar yoğunluk artışı yaşanan şehir içi toplu ulaşımda özellikle mesai başlama ve bitiş saatlerinde yaşanan veya yaşanabilecek yoğunlukların halk sağlığı açısından oluşturduğu riski ortadan kaldırmak için belediyelerce sefer sayılarının artırılması da dahil her türlü tedbir alınacak.

Ayrıca toplu ulaşım araçlarına HES kodu kontrolü yapılmaksızın ve maskesiz yolcu alınmasının önüne geçilmesine özellikle dikkat edilecek.

Denetim ekiplerinin oluşumunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yerel yönetimlerin ve meslek odalarının imkan ve kabiliyetlerinden azami seviyede istifade edilecek.

Bu noktada yeterli sayıda belediye, il özel idare, oda ve gıda denetim ekipleri bir an evvel oluşturularak İSDEM'de yetkilendirilecek, sahada sürekli ve etkin denetim yapılması sağlanacak.

Bu hususlar doğrultusunda vali ve kaymakamlarca, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler, meslek odaları ile dinamik denetim sürecine ilişkin gerekli planlama ve koordinasyon sağlanacak.

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