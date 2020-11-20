Kovid-19 karantinasındaki belediye başkanı, babasının cenaze törenini sosyal medyadan izledi

AA

Başkan Öztürk'ün, rahatsızlığı nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybeden babası Mahmut Öztürk için, Yahyalı Cami Kebir'de cenaze töreni düzenlendi.

Baba Öztürk'ün naaşı, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Kovid-19 testi pozitif çıktığı için evinde karantinada olan Başkan Öztürk, cenaze törenini sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayından izledi.

Belediye Başkanı Öztürk, sosyal medya hesabından dünkü paylaşımında, "Yahyalı'da görev yapan filyasyon ekibini dün, evvelki gün ziyaret etmiştik. Çok geçmedi onlar da sağ olsun bize iadeyi ziyarete geldiler. Ama onların gelişi tabi ki farklı idi, testimiz pozitif çıkmış. Allah'a hamdolsun sağlığım iyi, tüm dostlarımıza dua ediyorum ve dua bekliyorum." ifadeleriyle, testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.