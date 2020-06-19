Kovid-19'la maske, sosyal mesafe ve hijyen üçlüsüyle mücadele uyarısı - ÇORUM

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Kovid-19'la maske, sosyal mesafe ve hijyen üçlüsüyle mücadele uyarısı

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, "İki kişinin maske takması ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi virüsün bulaşmasını yüzde 100'e yakın önlüyor.

Kovid-19'la maske, sosyal mesafe ve hijyen üçlüsüyle mücadele uyarısı - ÇORUM
AA

Bir de hijyene dikkat edersek aslında virüsten her haliyle korunmuş oluyoruz. Bu üç önlemi uyguladığımız taktirde sosyal hayatta her türlü aktivitemizi yapabiliriz." dedi.Baykam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yeni normalleşme sürecinde günlük hayatta alınması gereken önlemlerle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sürecince Türkiye'de görülen ilk vakanın ardından 3 aydan fazla zaman geçtiğini, alınan çok yerinde önlemler ile salgının kontrol altına alındığını anlatan Baykam, "Ancak henüz bitmedi, süreç devam ediyor. Hala binler civarında test edilerek pozitif çıkan vakalar söz konusu. Bunun yanı sıra hastalığını bilmeyen, bulgusuz geçiren ve toplumda dolaşan vakaların olması çok muhtemel. Bu nedenle tedbiri elden bırakmamak şart." diye konuştu.Haziran başında yeni normalleşme sürecinin başladığını, kontrollü sosyal yaşamla ilgili çalışmalar yapıldığını anımsatan Baykam, şöyle devam etti:"Bu virüsün bulaşması, karşılıklı iki kişiden birinin ağzından çıkan damlacığın karşıdaki kişinin ağız ve burnuna ulaşmasıyla söz konusu oluyor. Bu anlamda sosyal mesafe ve maske kullanımı, alınması gereken en önemli tedbir. Bulaşı önlemeye yönelik 3 önemli tedbir var. Sosyal mesafe, maske takmak ve hijyen. İki kişinin maske takması ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi, virüsün bulaşmasını yüzde 100'e yakın önlüyor. Bir de hijyene dikkat edersek aslında virüsten her haliyle korunmuş oluyoruz. Bu üç önlemi uyguladığımız takdirde sosyal hayatta her türlü aktivitemizi yapabiliriz."- "Üç önlemi alan her sosyal ortamda bulunabilir"Sağlık Bakanlığının her türlü ortam için rehberler hazırladığını, özverili çalışmalar yürütüldüğüne işaret eden Baykam, "Tüm bu uygulamaların hedefi, bu üç önlemi ortaya koymaya yönelik. Bunu her bir birey olarak idrak edersek, bireyler, 'Maske takıp, sosyal mesafeye dikkat edeceğim, el hijyenini uygulayacağım.' derse istediği her sosyal ortamda bulunabilir." diye konuştu.Baykam, salgını yangına benzeterek, bu üç önlem alınmadığında kontrol altına alınan yangının yeniden alevlenebileceğini belirterek, "İşte bu kıvılcımların çok basit olan bu üç önlemi uygulamadığımız zaman alevi harlama ihtimali var. Devletimiz, 'Alevleri kontrol altına aldık, ne yapacağınızı anlattık, rehberler hazırladık. Siz bunları uygularsanız tekrar hastalığın yayılmasına neden olmaz.' dedi. Bu kadar çaba, bu sorumluluğu yerine getirmeyerek bu özverinin ve tedbirlerin boşa gitmesine neden olmayalım. Hem kendimiz için hem de toplum için. Vaka sayısı sıfırın altına düşmediği için bu üç önlemi uygulamak zorundayız." sözlerine yer verdi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İsveç'ten getirilen Türk hastadan immün plazma bağışı - Haberler
SAĞLIKİsveç'ten getirilen Türk hastadan immün plazma bağışı
Türk bilim insanları başkanlığındaki ekibin "sentezleme" başarısı - Haberler
SAĞLIKTürk bilim insanlarının büyük başarısı!
Yüksek sıcaklık ve hava kirliliği prematüre bebek ya da ölü doğumlara neden olabiliyor
SAĞLIKYüksek sıcaklık ve hava kirliliği ölü doğumlara neden ...
Bebeğiyle koronavirüse yakalandı, yaşam mücadelesini kazandı
SAĞLIKBebeğiyle koronavirüse yakalandı, yaşam mücadelesini ...
Koronavirüs haritası İstanbul, Ankara, İzmir! 19 Haziran 2020 ilçe içe corona virüs haritası
SAĞLIKİlçe ilçe koronavirüs haritası
Son dakika... Bugün koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Entübe hasta sayısında artış var mı? İşte tablo
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1304
Covid-19 aşı adayı çalışmaları hızlandı!
SAĞLIKCovid-19 aşı adayı çalışmaları hızlandı!
Sağlıklı ve kalıcı kilo vermenin 10 etkili yolu
SAĞLIKSağlıklı ve kalıcı kilo vermenin 10 etkili yolu
Koronavirüsün seyrini kan grubu ile ilişkilendiren yeni bir araştırma açıklandı
SAĞLIKYeni araştırma! Hangi kan grubu koronayı daha ağır ...
SON DAKİKA HABERİ! Bakan Koca açıkladı! LGS ve YKS günü sokak kısıtlaması! - Haberler
SAĞLIKBakan Koca açıkladı! LGS ve YKS günü sokak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X