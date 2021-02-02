Kovid-19'la mücadelede ilk dalgada örnek gösterilen Portekiz ikinci dalgada aynı başarıyı gösteremedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Kovid-19'la mücadelede ilk dalgada örnek gösterilen Portekiz ikinci dalgada aynı başarıyı gösteremedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Mart-Haziran 2020'deki ilk dalgada verdiği mücadeleyle Avrupa Birliğinde (AB) örnek ülke gösterilen Portekiz, artık yüksek vaka artışlarıyla riskli ülkelerin başında yer alıyor.

Kovid-19'la mücadelede ilk dalgada örnek gösterilen Portekiz ikinci dalgada aynı başarıyı gösteremedi
AA

Yaklaşık 10 milyon 300 bin nüfusa sahip Portekiz, özellikle ocak ayı başından bu yana Kovid-19'da yeni vaka ve günlük can kayıplarında art arda en yüksek rakamları açıkladı.

Kovid-19'un ilk dalgasında aldığı erken ve sert tedbirlerle salgının yayılmasını en düşük seviyede tutmayı başaran Portekiz, ikinci dalgada (Eylül 2020'den bu yana) ekonomik kaygılar nedeniyle geç aldığı önlemlerin ağır faturasını ödüyor.

- Kovid-19 salgınında vaka sayıları 10, can kaybı 8 kat arttı

Portekiz'de salgının ilk ve ikinci dalgası arasında kıyaslama yapıldığında, günlük yeni vaka sayılarının 10 kat, virüse bağlı ölüm sayısının ise 8 kat arttığı gözleniyor.

İlk dalgada en fazla can kaybı sayısı 35 ile 8 ve 11 Nisan 2020 tarihlerinde, en yüksek vaka sayısı ise 1516 ile 10 Nisan 2020'de kayda geçmişti.

İspanya Sağlık Genel Müdürlüğünün verilerine göre ikinci dalgada en yüksek günlük ölüm sayısı, 303 ile 28 ve 31 Ocak tarihlerinde, vaka sayısı ise 16 bin 432 ile 28 Ocak'ta açıklandı.

Ülkede sadece son 6 günde tespit edilen Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve yeni vaka sayısı (1745 ölü ve 68 bin 363 vaka),tüm ilk dalga süresince 4 ayda kaydedilen verilerin (toplamda 1576 ölü ve 42 bin vaka) üzerine çıktı.

Ayrıca Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin son iki haftalık verilerine göre, AB ülkeleri arasında her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vakası ortalaması en yüksek ülke, 1661 ile Portekiz oldu.

Portekiz, son 14 gündür Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısında her 1 milyon kişide ortalama 247 ölümle ilk sırada yer aldı.

Sağlık sistemi büyük bir krizin eşiğine gelen ülkede, hastanelerdeki yoğunluk oranı salgının başlangıcından bu yana en üst seviyeye ulaştı.

- Kovid-19 hastalarının hastanelerdeki yoğunluğu 6 kat arttı

Salgında ilk dalganın görüldüğü dönemde hastanelerdeki yoğunluğun en üst seviyede olduğu 16 Nisan 2020'de 229'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 1302 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görürken, bu sayı yaklaşık 6 kat arttı ve 865'i yoğun bakımda olmak üzere, toplam 6 bin 869'a çıktı.

Ülke basınındaki haberlerde, özellikle başkent Lizbon ve çevresindeki hastanelerdeki yoğunluktan dolayı hastaların hastane önlerinde bekleyen ambulanslarda tedavi gördüğü, bazı yerlerde morgların dolu olması nedeniyle cesetler için dondurucuların kullanıldığı ifade edildi.

Lizbon'da Kovid-19 hastalarının yoğun bakım ünitelerindeki yatak doluluk oranı, bazı hastanelerde yüzde 80'i bulmuş durumda.

Ayrıca Portekiz hükümetinin, ağır kronik hastalıkları bulunan vatandaşlarının tedavilerine, başka ülkelerde devam edilmesi için AB'den iş birliği ve dayanışma mekanizmalarını yürürlüğe sokmasını isteyeceği iddia edildi.

Şimdilik sadece Almanya'nın Portekiz'den olası hasta transferine olumlu yanıt verdiği ancak Kovid-19 hastalarını kabul etmeyeceklerini şart koştukları öne sürüldü.

Portekiz, Avrupa'da Kovid-19'da toplam vaka ve ölüm sayılarında İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya gibi ülkelerin çok gerisinde olmasına rağmen nüfusu ve yüzölçümüne göre salgının bulaşma oranına bakıldığında en riskli ülkeler arasında gösteriliyor.

Ülkede 9 Kasım'dan bu yana uygulanan olağanüstü hal (OHAL),yasa gereği 15 günde bir parlamentoda oylanıp, uzatılırken günlük yeni vaka ve can kayıplarındaki artıştan dolayı tedbirler genişletilip, 29 Ocak'ta sınırlar kapatıldı.

OHAL kapsamında mevcut durumda, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi ve 10 Şubat'ta kadar ticari ve istisnai durumlar dışında sınırların kapatılması tedbirleri uygulanıyor.

İspanya Sağlık Genel Müdürlüğünün verilerinde göre 1 Şubat itibarıyla ülkede salgından kaynaklanan can kaybı 12 bin 757'ye, toplam vaka sayısı da 726 bin 321'e çıkmış bulunuyor.

Diğer yandan Kovid-19'un ekonomideki faturası da ağır oldu.

Portekiz Merkez Bankası, 2019'a göre 20,4 milyar avro artışla 270 milyar 408 milyon avro olan 2020 yıl sonu toplam kamu borcunun bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktığını açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Almanya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 861 can kaybı!
DÜNYAAlmanya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 861 can ...
Ermenistan ordusu, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal etti!
DÜNYAErmenistan ordusu, Azerbaycan sınırında ateşkesi ...
DERBE| Son dakika: Aerobik yaparken darbeyi kaydetti! VİDEO
DÜNYAAerobik yaparken darbenin ilk anlarını kaydetti!
SUÇLAMA! Son dakika: İngilterede flaş pandemi iddiası: Jhonson hedefte
DÜNYA'Johnson uyarıları dinlemedi!'
İSYAN! Son dakika: Avrupa alev alev yanıyor! Halk kazan kaldırdı
DÜNYAAvrupa kısıtlamalara karşı sokağa döküldü!
SON DAKİKA: Japonya'da koronavirüs salgınında "Evde kal" çağrısına uymayan milletvekili istifa etti!
DÜNYA'Evde kal' çağrısına uymayan Japon milletvekili ...
Avusturya’da Nazi propagandası yapan general görevden uzaklaştırıldı
DÜNYAAvusturya’da Nazi propagandası yapan general görevden ...
SON DAKİKA: ABD'de kar fırtınası: New York'ta acil durum ilan edildi! - Haberler
DÜNYAABD'de kar fırtınası: New York'ta acil durum!
ABD yönetimi Afrin, Bab ve Azez'deki terör saldırılarını kınadı
DÜNYAABD'den Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırılarına ...
Almanya Başbakanı Merkel'den aşı açıklaması
DÜNYAMerkel'den 'aşı teklifi' açıklaması