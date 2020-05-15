Kovid-19'la mücadelede maske ve siperlik üretimine

AA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),koronavirüs pandemisi süresince mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirirken, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimi devam ediyor.Bu kapsamda, Silivri Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören özel öğrencilerin, ürettikleri binlerce cerrahi maske ve siperlik hastanelerde Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor. Üretim aşamasında öğrencilere, öğretmenleri ve velileri de destek oluyor.Ayrıca okulda, Liseye Geçiş Sınavına (LGS) girecek olan öğrenciler için İstanbul'da üretilecek 1 milyon maskenin 100 bin adedi hazırlanacak.- "100 bin adet tıbbi maske ürettik"Okul Müdürü Bünyamin Kurt, AA muhabirine, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinden 240 hafif zihinsel engelli özel öğrencinin eğitim gördüğü okulda, 8 dalda mesleki eğitim verildiğini söyledi.Özel bireylerin üreterek topluma katkı sağlamalarını ve bu donanımla iş hayatında yer almalarını amaçladıklarını ifade eden Kurt, şöyle konuştu:"Ülkemizin, dünyayla birlikte yaşadığı bu koronavirüs salgını sürecinde Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Milli Eğitim Bakanlığımızın üretim hamlesine 'Biz de varız.' diyerek katkı sunmak istedik. Bu amaçla giyim bölümümüzü faaliyete geçirdik. 26 Mart'tan itibaren bugüne kadar yaklaşık 100 bin adet tıbbi maske üretiminde bulunduk. Bu maskelerin 40 binini Silivri Devlet Hastanesine hibe ettik. Diğer 60 bin maskemizi ise çeşitli sağlık kuruluşlarına ve kamu kuruluşlarına gönderdik."Okulun döner sermaye işletmesi kapsamında çalıştığını ve öğrencilerin satıştan elde ettikleri karla ailelerine katkı sağladıklarını aktaran Kurt, özel bireylerin Kovid-19'la bu mücadeleye destek vermelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.- "En özel maskeler diyoruz"Okul Müdürü Bünyamin Kurt, tıbbi maskenin yanı sıra 3D teknolojisiyle yüz koruyucu siperlik de ürettiklerini belirtti.Üretim kapasiteleriyle bütün İstanbul olmasa da en azından Silivri'ye varlıklarıyla güven verdiklerini dile getiren Kurt, "En özel maskeler diyoruz. Çünkü en özel öğrenciler tarafından üretiliyor. Fırsat verilince her şeyin güzelini yapabileceğimizi gösteriyoruz. Çünkü biz birbirimizi tamamlıyoruz." dedi.Kurt, Engelliler Haftası dolayısıyla da "Lütfen bizi fark edin. Farklılığımız zenginliğimizdir." mesajını verdi.- Maske ürettikleri için mutlu ve gururlularGiyim Teknolojisi Öğretmeni Servet Kökbek ise Türkiye'nin salgın nedeniyle geçirdiği bu zor günlerde özel eğitim okulu olarak maske üretimi yaptıklarını, bir nebzede olsa bu mücadeleye katkı sunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Kökbek, "Burası özel eğitim okulu, öğrencilerimiz özel. Onlarla bir şeyler üretmek hem onurlandırıyor hem de gururlandırıyor." şeklinde konuştu.Öğrencilerden Seda Nur Hacıoğlu da okulda ürettikleri maskelerin tellerini taktığını belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyum, el işi yapmayı çok seviyorum." dedi. Efe Çakıroğlu ise ülkesi için maske üretmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.