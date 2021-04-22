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Kovid-19 nedeniyle gelişen akciğer yetmezliğinden aylarca süren ECMO tedavisiyle kurtuldu

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından akciğer yetmezliği gelişen 60 yaşındaki hasta, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ECMO cihazıyla uygulanan tedavi sayesinde 4 ay sonra sağlığına kavuştu.

Kovid-19 nedeniyle gelişen akciğer yetmezliğinden aylarca süren ECMO tedavisiyle kurtuldu
AA

Yaklaşık 4 ay önce testinin pozitif çıkmasının ardından evinde tedavi süreci başlayan Faruk Çendek, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye başvurdu.

Çendek'in yapılan tetkiklerinde hızla hastaneye yatışı yapılırken, hastalığın hızlı seyretmesi nedeniyle akciğer yetmezliği gelişti.

Bunun üzerine kız kardeşinin de görev yaptığı SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilmek üzere sevk edilen Çendek'in değerleri, yoğun bakım ünitesine alınıp, entübe edilmesine rağmen kötüleşmeye devam etti.

Tansiyon ve oksijen değeri hızla düşmeye devam eden, bu süre içerisinde kısa bir süre de kalbi duran Çendek'in tedavisine ECMO cihazıyla devam edilmesine karar verildi.

Cihazla, yenidoğan bir bebeğin akciğeri kadar kalan akciğerine toparlanması için zaman kazandırılan ve yoğun tedavi sürecinin ardından akciğerleri normale dönen Çendek, şimdi ikinci baharına "merhaba" demenin mutluluğunu yaşıyor.

- "Aldığımız sonuçlardan mutluyuz"

Hastanın sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine açıklama yapan SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, hastanın kovid geçirdikten sonra ileri bir akciğer yetmezliğine girdiğini belirterek, akciğerin çalışamaz hale geldiğini söyledi.

Kırali, "Burada çok basit bir tanımlama yapıyoruz, hastamız her ne kadar erişkin bir insan olsa da akciğerleri bir yenidoğan akciğeri kadardı. Bu kadar ufak bir akciğerin de bu kadar büyük bedeni idame etmesi mümkün değil zaten. Biz, akciğeri hiç çalışmıyordu diye kabul ediyoruz. O yüzden ECMO ile hastaya dışarıdan oksijen vererek vücudunun oksijen ihtiyacını ve oluşan karbondioksitin dışarı çıkmasını sağlamayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Hastaya ECMO ile akciğeri toparlanana kadar zaman kazandırıldığını, bu sürecin bazen aylarca sürebildiğini, akciğerin dinlenme konumuna alındığını aktaran Kırali, şunları kaydetti:

"Sonuçta da akciğerler eski görevini üstlendikten sonra ECMO'yu hastadan ayırıyoruz. Böyle bir süreçten geçti hastamız. Hastanemizde bu şekilde birkaç hastamız daha vardı. Bu zor ve uzun süreli bir tedavi. Hastanın hastaneye yattıktan sonra ortalama 4 ila 6 ay arasındaki bir süreç bu. Bir hastamızın hayatı bizim için çok önemli olduğu için 4, 6, 9 ay bir hastamızla sonuna kadar mücadele ettik. Onlar da mücadelede bize katıldılar ve hayatlarına geri döndüler. Bundan da hekim olarak, kurum olarak çok mutluyuz, gururluyuz."

Bu tedavi şeklinin kovid pandemisinde çok yayın uygulanabilecek bir tedavi yöntemi olmadığını dile getiren Kırali, yöntemin hastalıkta en son aşamaya gelmiş hastalarda kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

- "ECMO ile vücudun iyileşmesine, akciğerlerin toparlanmasına zaman tanıyoruz"

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Mustafa Mert Özgür de uygulanan tedaviye ilişkin bilgi vererek, hastanın oksijen ve antibiyotik tedavilerine başladığını ancak durumun ağırlaşmaya başlaması üzerine yoğun bakıma alındığını ve entübe edildiğini, buna rağmen sorunların devam ettiğini söyledi.

Özgür, bunun üzerine hastanın ECMO konseyinin kararı üzerine ECMO cihazına bağladığını ve yaklaşık 2 ay boyunca takip edildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu esnada yeni bir bakteriyel enfeksiyon geçirmesin diye boğazından bir delik açtık ve oradan solunum cihazına bağladık ve burnundan midesine yolladığımız bir tüp aracılığıyla da beslenmesini sağladık. İki ay boyunca da yoğun bir bakım süreci, destek tedavileri süreci oldu. İki aylık bir ECMO tedavisinden sonra akciğerlerindeki, oksijen değerlerindeki düzelmeyi gördük ve yavaş yavaş cihazdan ayırdık. Bir ay boyunca da solunum cihazında bağlı kalmaya devam etti. Zamanla ona da ihtiyacı azaldı, kas gücü yerine geldi ve servise aldık. Serviste de birkaç haftalık fizyoterapi ve bakım tedavilerinden sonra da trakeostomiyi çıkardık ve hastamızın sesini 4 ay sonra duymuş olduk. Aslında biz bu süreçte akciğeri ECMO cihazıyla tedavi etmiyoruz, vücudun iyileşmesine, akciğerlerin toparlanmasına zaman tanıyoruz. Bu iki aylık tedavi süreci sık rastladığımız bir durum değil, tabii kendine göre yakın tedavi, bakım gerektiren çok yönlü bir tedavi."

- "Tekrar yürümeye başladım"

4 aylık mücadelenin ardından sağlığına kavuşan Faruk Çendek de duygularını, "İş yerinde kovid olduğum tespit edildi. 10 gün istirahat verdiler. Bu 10 gün zarfında fenalaştım, oradan direkt acile geldim. Acile geldikten sonra o akşamı hatırlıyorum ondan sonra 3-3,5 ayı hiç hatırlamıyorum. 3,5 ay sonra uyandığımda yoğun bakımda kaldım 1 ay kadar. O süreç bittikten sonra da servise geldim bugünümüze şükürler olsun." diyerek anlattı.

Çendek, ECMO cihazına bağlandığını, akciğerlerinin tamamen kristalleşmiş olduğunun söylendiğini, şu an ise çok iyi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sağ olsun başhekim, servis personelimiz hepsi özveriyle çalıştılar. Hepsi 7/24 üzerimizden ellerini esirgemediler. Yaşamak güzel. Rahat nefes almak kadar güzel dünyada hiçbir şey yok. Hayatımdan 3-3,5 ay silindi. Yeniden yürümeye başladım. Tekrar küçük bir çocuğun yürümesi gibi hareketlerime kavuşmaya çalıştım. Şükürler olsun önce Allah sonra tüm Koşuyolu ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

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