Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1206, Meksika'da 647, Hindistan'da 375 kişi öldü

AA

Dünyada salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da virüs görülenlerin sayısı 1 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte virüs bulaşanların sayısı 54 bin 771 artarak 1 milyon 32 bin 913'e yükseldi. Bu rakam salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1206 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı da 48 bin 954'e çıktı.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 211 bin 658 vaka ve 12 bin 232 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 595 kişinin ölümüne neden olan virüs, 93 bin 378 kişide görüldü.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

- Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 647 kişi öldü

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 647 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 647 artarak 20 bin 394’e yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 30 artışla 170 bin 485’e çıktı.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 127 bin 332 olarak kaydedildi.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

- Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 375 kişi öldü

Hindistan'da son 24 saatte 14 bin 516 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü, 375 kişi hayatını kaybetti.

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 bin 516 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, ülkede toplam vaka sayısının 395 bin 48'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 375 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 12 bin 948'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 9 bin 120 artışla 213 bin 831'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.