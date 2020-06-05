Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1473, Meksika'da 816 kişi öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1473, Meksika'da 816 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1473, Meksika'da 816 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1473, Meksika'da 816 kişi öldü
AA

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1473 artarak 34 bin 21’e yükseldi. 

Ülkedeki vaka sayısı da 30 bin 925 artışla 614 bin 941’e ulaştı. 

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

-Meksika'da 816 kişi yaşamını yitirdi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 816 artarak 12 bin 545’e yükseldi. 

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 442 artışla 105 bin 680’e ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

5 Haziran Koronavirüs tablosu! Corona virüsü vaka sayısı Türkiye! Koronavirüsten bugün kaç kişi öldü?
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Mide ağrısı ne zaman tehlikelidir?
SAĞLIKMide ağrısında tehlike arz eden belirtiler
İshal ne zaman tehlikelidir?
SAĞLIKİshalde tehlikeli belirtiler
Sağlık Bakanı Koca'dan doğru maske kullanımı uyarısı
SAĞLIKBakan Koca'dan doğru maske kullanımı uyarısı
SON DAKİKA! Bakan Koca açıkladı: Koronavirüs (coronavirüs) hastası 926 kişi daha iyileşti
SAĞLIKKoronavirüs hastası 926 kişi daha iyileşti
Son dakika haberi! Aşı Bilim Kurulu, Rus tarafıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi - Haberler
SAĞLIKTürkiye ve Rusya'dan Covid-19 aşısı için ilk ...
Son aylarda deri hastalıklarındaki artışın nedenleri - Haberler
SAĞLIKDikkat! O dezenfektanları kullanırken elimiz temiz kalıyor ama. ...
Kene, Kovid-19’u geride bıraktı! Yıl boyunca görülen vaka sayısına bir ayda ulaşıldı... - Haberler
SAĞLIKKoronavirüsü geride bıraktı!
Yaz sıcağında Covid-19'dan korunmak için 8 önemli kural - Haberler
SAĞLIKYaz sıcağında Covid-19'dan korunmak için 8 önemli ...
Japonya'dan aşı çalışmalarına 300 milyon dolar destek
SAĞLIKJaponya'dan aşı çalışmalarına 300 milyon dolar destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X