Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Filipinler'de 470, Japonya'da 55 vaka görüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Filipinler'de 470, Japonya'da 55 vaka görüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Filipinler’de 470, Japonya'da 55, Malezya'da 6 ve Tayland’da 1 vakaya rastlandı.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Filipinler'de 470, Japonya'da 55 vaka görüldü
AA

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte görülen 470 vakayla toplam vaka sayısı 32 bin 295’e yükseldi.

Son bir günde salgın nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirirken, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1204’e çıktı.

Filipinler'de hastalığa yakalanan 8 bin 656 kişi tedavi edildi.

- Tokyo’da toplam vaka sayısı 5 bin 895’e ulaştı

Japonya’da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 90 artışla 18 bin 836’ya, ölü sayısı 4 artarak 982’ye yükseldi.

Başkent Tokyo'da mayıs başından beri ilk kez 55 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 bin 895’e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka’da 1811’e, Kanagawa’da 1436’ya, Hokkaido’da 1210’a, Saitama’da 1054’e, Çiba’da 930’a yükseldi.

- Malezya'da aktif vakalar 250'nin altına indi

Malezya'da Kovid-19 vakaları 6 artışla 8 bin 596'ya, iyileşen vakalar ise 45 artarak 8 bin 231'e çıktı.

Virüs nedeniyle 121 kişinin vefat ettiği ülkede son 10 gündür yaşamını yitiren olmadı.

Sağlık Bakanlığı, başkent Kuala Lumpur'un Bukit Bintang bölgesi ile Selangor eyaletine bağlı Hulu Langat ve Sarawak eyaletine bağlı Kuching kentinde salgının merkez üssü ilan edildiğini açıkladı.

- Tayland'da 30 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmedi

Son 24 saatte Tayland'da yurt dışı kaynaklı 1 vaka tespit edildi.

Bugüne kadar 3 bin 157 vakanın görüldüğü Tayland’da, 3 bin 26 kişinin tedavisi tamamlanırken, salgın nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 Durum Yönetim Merkezi Sözcüsü Dr. Taweesilp Visanuyothin, yaptığı açıklamada, ülkede son 30 gündür yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakasına rastlanmadığını aktardı.

,Ömer Faruk Yıldız,Muhammet Nazım Taşcı

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! - Haberler
SAĞLIKİstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası ...
"Hazır yoğurtta katkı maddesi var, kanser yapar, tüketilmemeli!" - Haberler
SAĞLIKİspatlayamayanlara 50 bin lira ceza!
Kene nasıl çıkartılır? Nasıl çıkarılmalı?
SAĞLIKKene nasıl çıkartılır?
Profesörlerden kritik koronavirüs açıklaması: Endişe verici - Haberler
SAĞLIKÜnlü profesörlerden flaş salgın açıklaması!
Kene nasıl bulaşır? Kene nasıl anlaşılır?
SAĞLIKKene nasıl bulaşır?
Kene vakası belirtileri nelerdir?
SAĞLIKKene vakası belirtileri nelerdir?
Araştırma sonucu A kan grubundakileri korkuttu! - Haberler
SAĞLIKO araştırma kan grubu A olanları korkuttu!
Son dakika haber! Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu toplanıyor
24 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Corona virüs vaka sayısı Türkiye son durum! Koronavirüs güncel va
SAĞLIKİşte güncel koronavirüs tablosu
Göz batması nasıl geçer? Göz batmasına ne iyi gelir?
SAĞLIKGöz batması nedenleri ve tedavisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X