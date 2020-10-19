"Kovid-19" önlemleri kapsamında kafe ve restoranlar denetlendi - NİĞDE

AA

Vali Yılmaz Şimşek, beraberindeki Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ile İçişleri Bakanlığının ek genelgesi kapsamında Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kafe ve restoranları denetledi.Tedbirler konusunda uyarılarda bulunan Şimşek, 14 kuralın yazılı olduğu afişlerden dağıttı.

Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının ek genelgesi doğrultusunda 7 gün boyunca konu bazlı denetim yapılacağını söyledi.Bugün umuma açık iş yerleri ile eğlence mekanları, kafe ve restoranların denetlendiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu denetimlere mümkün olduğunca bizler de katılacağız. Denetimleri geniş bir ekiple sürdürüyoruz. Tehlike henüz geçmiş değil, tehdit devam ediyor. Kurban Bayramı'ndan sonra ilimizde vakalarda hızlı bir yükseliş yaşanmıştı. Aldığımız tedbirler neticesinde bu yükselişi eylül ayı içinde geriye çevirebildik. Ancak vatandaşlarımızın biraz rehavete kapılması ve tedbirlerde esneme nedeniyle vakalar ekim ayında tekrar bir yükselişe geçti. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Süreç bitinceye kadar kurallara uyalım."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise vatandaşların rehavete kapılması nedeniyle azalan vakaların tekrar yükselişe geçtiğine dikkati çekerek, pandemi dönemi geçinceye kadar herkesi tedbirlere uymaya davet etti.