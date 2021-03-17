Kovid-19 risk değerlendirme haritasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "turuncu" kategorideki Tunceli'de bin kişilik ekip denetim yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında "orta riskli"den "yüksek riskli" iller arasına alınan Tunceli'de bin kişilik ekiple denetim yapıldı.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasında
AA

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kent merkezi ve 7 ilçede uygulanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Vali Mehmet Ali Özkan da İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ile Moğultay Mahallesi'nde lokanta, fırın, manav ve çay bahçesi gibi işletmeleri denetledi.

Vali Özkan, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarıda bulundu.

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'de bin kişilik ekiple denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Özellikle maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda kontrollerin yapıldığını belirten Özkan, "İlimizde salgına dair yayılma sürecine baktığımızda, genel itibarıyla il dışından gelen ziyaretçiler ya da karşılıklı misafirlikler sebebiyle vaka sayısında artış yaşıyoruz. İnsanımızdan dileğim, lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım ve sıramız gelmişse randevumuzu alıp aşımızı yaptıralım." diye konuştu.

- Kentte aşı sonrası virüse yakalanıp hastaneye gelen olmadı

Özkan, kentte son bir ayda aşısını olup da hastaneye müracaat eden hiçbir vatandaşın bulunmadığını belirtti.

Kovid-19 aşısına yönelik bazı sosyal medya hesapları üzerinden yanlış propaganda yapıldığını ifade eden Özkan, "Vatandaşlarımız, İl Sağlık Müdürlüğünden de aşıyla ilgili bilgi alabilir. İnşallah bu süreci vatandaşlarımız, denetim ekiplerimiz, emniyetimiz, jandarmamız ve sağlık ordumuzla beraber en az acıyla ve üzüntüyle atlatma gayretindeyiz. Bu yönlü çalışmamız devam ediyor." dedi.

Son zamanlarda kentteki vaka sayılarında artış yaşandığını hatırlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Bunun temelinde gördüğümüz kadarıyla maske takmada bir sorunumuz yok, genellikle problemimiz sosyal mesafede. Tabii bu artış süreci bizi tekrardan açtığımız iş yerlerini inşallah kapanmaya geri götürmez. Bunun için de sadece denetim ekiplerimizin, emniyetimizin, jandarmamızın, sağlık teşkilatımızın değil tüm vatandaşlarımızın bu sürece katılması gerekiyor. Şu ana kadar iyi geldik. Bundan sonra da iyi gitmemiz, iş yerlerini hep açık tutabilmemiz için hep beraber kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Tunceli'mizin sağduyusuna, vicdanına, anlayışına güveniyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME