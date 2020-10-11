Kovid-19 salgınında 65 kamu tesisi mağdur kadınların hizmetine sunuldu

AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kovid-19 salgını sürecinde şiddetle mücadelenin ve hizmetlerin kesintiye uğramaması için çok sayıda yeni önlem hayata geçirildi.

81 ilde 3 bin 482 kapasiteyle hizmetlerini sürdüren 145 kadın konukevinde bulunan şiddet mağduru kadınları, beraberindeki çocukları ve bu kuruluşlarda çalışan personeli salgına karşı korumak amacıyla maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini uygulayan Bakanlık, düzenli sağlık kontrolleri, zaruri haller dışında giriş çıkışların kısıtlanması, toplu etkinliklerin iptali ve konukevlerinin periyodik dezenfeksiyonuna ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Kuruluşlara kolluk aracılığıyla yapılacak başvurularda kadınların ve beraberlerindeki çocuklarının sağlık kontrolü sağlanırken, kuruluşa kabul süreci sonrasında, çalışan personel de dahil periyodik sağlık kontrolleri yapılarak şüpheli durumlarda kişiler ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

İlk kez kuruluşa kabul edilenler ve hastanede tedavisi tamamlananların da sosyal izolasyon birimlerinde 14 gün süreyle takibi yapılıyor.

- 1400 kadın ve çocuğa kamuya ait tesislerde barınma hizmeti sunuldu

Yüksek can güvenliği riski taşıyan kadın ve çocukların iller arası nakillerinin güvenli ve hızlı tamamlanmasını, kuruluşa kabullerinden önce sağlık kontrollerinin yapılması sağlayan Bakanlık, salgın sürecinde şiddet riski olmayan, sadece sosyoekonomik yoksunluk nedeniyle hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kadınların mağdur olmaması için de kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisleri devreye almıştı.

Bu kapsamda 49 ilde kamu kuruluşlarına ait yurt, misafirhane ve otelin içerisinde yer aldığı 65 tesis, geçici olarak misafir edilmeleri amacıyla kadınlar ve beraberindeki çocukların hizmetine sunuldu.

Söz konusu tesislerden, barınma ihtiyacı olan 1400 kadın ve çocuğu yararlandı.

- Uzaktan erişimle psikososyal destek

Şiddet mağduru kadın ve çocuklara yönelik Bakanlıkça kuruluşlarda verilen desteklerin yanı sıra uzaktan erişimle de psikososyal destek uygulaması sürüyor.

Ayrıca, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ve kadın konukevlerinde görevli 800 personelin katıldığı çevrimiçi eğitimler düzenlendi. ŞÖNİM'ler psikolojik danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme hizmetlerini de devam ettirdi.

WhatsApp üzerinden de hizmete başlayan ALO 183 Sosyal Destek Hattı'nda şiddet mağdurlarına öncelik verilirken mağdurların acil durumda yardıma erişimini sağlamak üzere müdahale kapasitesi güçlendirildi. Bu kapsamda KADES mobil uygulaması ile 155-156 acil çağrı hatları hizmet vermeye devam etti.