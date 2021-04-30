Kovid-19 salgınında geleneksel ramazan sofralarına duyulan özlem, çekirdek aile ve yardımlaşmayla gideriliyor

AA

Ramazan, bu yıl da hüzünlü şekilde idrak ediliyor.

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle camilerde teravih namazları kılınamıyor, evlerde ve meydanlarda kalabalık iftar sofraları ile çeşitli etkinliklerin yapıldığı ramazan çadırları kurulamıyor.

İftar ve sahurların çekirdek aileyle yapılmasının yanı sıra belediyeler, sivil toplum ve yardım kuruluşlarınca ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlar dağıtılarak birlik ve beraberlik duygusu yaşatılıyor.

- "En çok toplu iftar yemekleri özleniyor"

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ortamında idrak edildiğini ve bu süreçte en çok toplu iftar yemeklerinin özlendiğini belirtti.

Rahmet ve bereket ayı ramazan gelmeden önce toplu iftar organizasyonlarının heyecanını yaşamaya başladıklarını ifade eden Açık, ramazan boyunca yapılacak bu organizasyonların sorunsuz şekilde düzenlenebilmesi için gerekli çalışmalara çok özen gösterildiğini söyledi.

Açık, TDV tarafından Kovid-19 salgınından önce ramazanda Ankara Kocatepe Camisi'nin avlusunda kurulan çadırda günlük 2 bin 500 kişiye iftar verildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"1003 şubemizin katkı ve destekleriyle insanların buluşma noktası haline gelen mekanlarda sadece ihtiyaç sahiplerine değil yolda kalmış kardeşlerimize de soluk alacakları, iftar yapabilecekleri imkanlar sunuyor, bunun mutluluğunu yaşıyorduk. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 yıldır bu heyecanı yaşayamamanın ve Müslüman kardeşlerimizle aynı sofrayı paylaşamamanın hüznünü, burukluğunu yaşıyoruz. Kovid-19 döneminde en çok, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirdiğimiz iftar sofralarını özlüyoruz. İnşallah tüm insanlık en kısa zamanda koronavirüs salgınından kurtulur ve özlediğimiz günlere yeniden dönebiliriz."

- "İhtiyaç sahiplerinin evlerinde bir tas sıcak yemek olsun, diye gayret ediyoruz"

İftar sofraları kurulamamasına karşın en azından ihtiyaç sahiplerini bu zor günlerde yalnız bırakmamaya gayret ettiklerini vurgulayan Açık, "İhtiyaç sahiplerinin evlerinde bir tas sıcak yemek olsun, diye gayret ediyoruz. Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında binlerce ihtiyaç sahibi ailemize iftarlık kumanya hazırlıyoruz. İftar sofralarında ihtiyaç sahipleriyle bir arada olamasak da görevlilerimiz ve gönüllülerimizle birlikte iftariyeliklerini kapılarına kadar götürüyor, hayır dualarını alıyoruz." diye konuştu.

Açık, Kovid-19 nedeniyle geniş ailelerin, akraba ve komşuların bulunduğu iftar sofralarının da kurulamadığına işaret ederek, "Salgın bitene kadar iftarlarımızı çekirdek ailemizle birlikte yapmaya özen göstereceğiz. Sevdiklerimizle iftar sofralarında bile bir araya gelememek hepimizi üzüyor ama alınan tedbirlere de uyma adına bir süre daha ramazanı bu şekilde geçirmek durumundayız." açıklamasını yaptı.