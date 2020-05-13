Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Edirne'deki tarihi çarşılar denetlendi

AA

Komisyon üyeleri sık sık da tarihi çarşılarda denetim yapıyor.

Polis, zabıta, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD görevlisinden oluşan komisyon hem vatandaşları hem de esnafı uyarıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında giriş kapılarının bir kısmının kapatıldığı ve girenlerin ateşlerinin ölçülüp içeriye alındığı çarşılarda, denetimler üst düzeye çıkarıldı. Bazı esnaf maskelerinin üzerine taktıkları siperli koruyucuyla satış yaparken bazıları ise müşteriyi dükkana almadan satışı gerçekleştiriyor.

Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ve esnafın sağlığı için salgın tedbirleri eksiksiz uyguladıklarını söyledi.

Denetim komisyonunun da yerinde tespit yaptığını anlatan Sanış, koordineli çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Tarihi çarşı esnafı Bahar Seri de denetimlerden memnun olduklarını belirterek, "Müşterilerimize hijyenik koşullar sağlıyoruz. Esnaf olarak hem cerrahi maske hem de siperlik kullanıyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz, bütün önlemleri almalıyız." dedi.

Çarşıda müşteri yoğunluğu olduğunu belirten Seri, işlerin iyi olduğunu dile getirdi.

Tarihi Çarşı esnafı Talat Öktem ise salgından korunmak için birtakım tedbirler aldıklarını ifade etti. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyardıklarını ifade eden Öktem, kendilerinin de bu tedbirlere uyduklarını belirtti.