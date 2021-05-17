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"Kovid-19 savaşçıları" zorlu coğrafyaya sahip kırsal köylerde aşı mesaisine devam ediyor

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılama oranlarını artırmak için oluşturulan ekipler, zorlu coğrafyadaki dağları, tarlaları, çamurlu yolları aşarak kilometrelerce yol gidip vatandaşlara hizmet sunuyor.

AA

İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde zorlu yolları aşarak vatandaşların evlerine giden doktor ve hemşirelerden oluşan aşı ekipleri, il ve ilçe merkezlerinin yanı sıra en ücra köylerde de aşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

112 Acil Servis ekipleri ve Ulusal Kurtarma Ekibinden de destek alan (UMKE) Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, aşıya ulaşmakta zorlanan kişiler, yatalak hastalar ile 182 veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alanların köylerine giderek hizmeti ayaklarına götürüyor.

Dağlık ve engebeli coğrafyada köylülere ulaşmak için bazen yürümek zorunda kalan sağlık ekipleri, vatandaşlara şifa dağıtmanın mutluluğunu yaşıyor. Özellikle yaşlılardan aldıkları dualarla moral bulan sağlık çalışanları, Kovid-19'a karşı vatandaşları aşılamak için canla başla çalışıyor.

- Aşı sonrası telefonla sağlık durumlarını soruyorlar

Aşısı yapılan vatandaşları aynı zamanda sağlık kontrolünden geçiren ekipler, yakından ilgilendikleri hastaları aşı sonrası da telefonla arayarak genel sağlık durumları hakkında bilgi alıyor.

Aşı ekibinde görevli doktor Süleyman Kuşçu, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 5 aydan beri köy köy, mahalle mahalle gezerek vatandaşlara aşı hizmeti verdiklerini söyledi.

Aşılamaya hız kesmeden devam ettiklerini ve sürecin bir an önce atlatılması için yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Kuşçu, "Kars'taki köylerimizde bir hasta randevu aldığı zaman, bir aşı bile olsa, yolun mesafesine, uzaklığına bakmaksızın köye giderek aşısını yapıyoruz. Hastaneye gelme durumu olmayanlara gezici ekip olarak biz gidiyoruz. Zor bir kış geçirdik, hava sıcaklığının eksi 22-25 derecelere kadar düştüğünü gördük. O zorlu süreçte dahi tedbirlerimizi alıp aşı yapmaya gidiyorduk." dedi.

- "Zorlu yolları aştık, kışın o soğukta köylere gittik"

Yağmur, çamur, kar, kış demeden köylere gidip aşı yaptıklarını vurgulan Kuşçu, "Zorlu yolları aştık, kışın o soğukta köylere gittik. Yaz ayına yaklaştığımızda ise köylerin çamurlu yolları problem oldu. Bazen vatandaşımızın evine gidiyorduk, yollar çok çamurlu oluyordu. Keşke kış olsa da bu yollar buz olsaydı, diyorduk. Çünkü çamurda yürümek daha zor. Gittiğimiz hastalarımız genelde yaşlı oluyor, onların dualarını alıyoruz, o dua bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Çakmak köyü sakinlerinden Hacer Kaygısızer ise köye gelen sağlık ekiplerini görünce çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Köyümüze kadar gelen ekiplerden Allah razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

İlk doz aşısı yapılan Vehbi Kaygısızer de sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını anlatarak, sağlık hizmetinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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