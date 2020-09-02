Kovid-19 sürecinde doğayla iç içe tatilin adresi

AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünce Şenpazar ilçesinde yapılan Kızılcasu Doğa Eğitim Kamp Alanı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde izole tatilin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.

Şenpazar Belediyesince işletilen alanda bungalov evlerin yanı sıra çadır ve karavan kamp alanları da bulunuyor.

İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta 1040 rakımda bulunan kamp alanını birçok yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

- "Misafirlerimiz son derece memnun ayrılıyorlar"

Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, AA muhabirine, kamp alanının turizm cenneti olduğunu söyledi.

Kamp alanında karavan ve çadırla gelen ziyaretçiler için her şeyin düşünüldüğünü ifade eden Çınar, "Elektrik, su ve atık suyunu atabileceği kanalizasyon sistemimiz var. 100 çadırın üzerinde çadır alanımız var. Her çadırın başında elektrik bulunuyor. Günübirlik misafirlerimiz de mangallarını yapıp doğa eşliğinde buradan mutlu bir şekilde ayrılıyorlar." dedi.

Kamp alanının yapımının 3 yıl sürdüğünü anlatan Çınar, şunları söyledi:

"Yaklaşık 5 milyona yakın bir para harcandı. Şenpazar Belediyesi olarak burayı 5 yıllığına kiraladık. Elimizden geldiğince koruyup kollayıp işletmeye çalışıyoruz. Buraya gelen misafirler için yaklaşık 5 yürüyüş parkımız var. Çok yakında Kızılcasu Şelalesi var. Batı Karadeniz'in cenneti olan Kızılcasu Doğa Eğitim Kampı'na herkesi davet ediyorum. Anlatmakla olmaz, Kızılcasuyu yaşamak lazım. Müthiş bir ziyaretçi akınımız var. Çadır, bungalov ve günübirlik misafirlerimiz son derece memnun ayrılıyorlar."

Batı Karadeniz Fırsat Eşitliği Derneği Başkanı Doç. Dr. Selahattin Ateş ise kamp alanını çok beğendiğini belirtti.

Kamp alanına gelen yolun asfaltlanmasını isteyen Ateş, şunları dile getirdi:

"İnsanların rahatlamak, doğa ile bütünleşmek, şehrin stresinden kurtulmak için gelebilecekleri nadir yerlerden biri burası. Bana göre 2-3 bin yataklı oteller Kovid-19 sürecinde bitti. Bunun yerine daha butik, daha az yataklı, insanların birbirlerine daha mesafeli olduğu, doğa ile iç içe olunan yerler lazım. Kızılcasu bence bu anlamda büyük bir fırsat. İnsanlar birbirlerinden uzak ama aynı zamanda kendi aileleriyle birlikte güzel bir tatil geçirebilirler. Bu süreçte en güzel tatil imkanı burası. Herkesi Kastamonu'ya, Batı Karadeniz'e davet ediyorum."