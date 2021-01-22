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Kovid-19 sürecinde okula gidemeyen öğrencilerini evlerinde ziyaret ediyor

Diyarbakır'da sınıf öğretmeni Serap Çaylı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde EBA'dan canlı derslerin yanında öğrencilerinden uzak kalmamak için evlerini ziyaret ediyor.

Kovid-19 sürecinde okula gidemeyen öğrencilerini evlerinde ziyaret ediyor
AA

Merkez Kayapınar ilçesinde Millet Okulunda sınıf öğretmeni Çaylı, salgın sürecinden öğrencilerinin olumsuz etkilenmemeleri ve uzaktan eğitim sürecini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla öğrencilerinin ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Öğrencisi Kayra Kaplan'ı evinde ziyaret eden Çaylı, öğrencisiyle yazı ve okuma çalışmasının yanı sıra hediye olarak getirdiği zeka geliştirici setle oyun oynadı.

Çaylı, salgın sürecinde okullarda yüz yüze eğitime ara verilince öğrencileriyle Eğitim Bilişim Ağı ile (EBA) canlı dersler yaptığını, öğrencilerinin okumaya başlamasıyla onlara ulaşması gerektiğini belirterek bu durumun aile ziyaretleriyle mümkün olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Haftada 1 gün öğrencilerini evlerinde ziyaret ettiğini aktaran Çaylı şöyle konuştu:

"Evlerine giderken maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyorum. Öğrencilerime okuması için kitap ve zeka geliştirici oyunları hediye ediyorum. Her hafta da öğrencilerime farklı oyunlar öğretmeye çalışıyorum. Zeka oyunlarında öğrencilerimin çok başarılı olduğunu görüyorum. Salgın sürecinde öğrenciler okula gelemiyor, ben de evlerine gidiyorum. Eğer öğrenci okulda değil ise öğretmeni evindedir. Veliler de bu konuda çok destek oluyor. Elimizden geldiğince eğitimimizi sürdürmeye çalışıyoruz."

Öğrenci-öğretmen ilişkisinin önemine değinen Çaylı, öğrenci ziyaretlerinde sınıf ortamındaymış gibi öğrencisiyle tek başına ders işlediğini ifade etti.

Ziyaretlerle öğrencilerinin eğitim ve kendisinden uzak kalmamasını amaçladıklarını anlatan Çaylı, "Gönüllülük esasıyla öğrencilerime her zaman ulaşmayı istiyorum. Salgın sürecinde birçok meslek grupları çok emek veriyor. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm ve öğrencilerime evlerinde ulaşmayı istedim." diye konuştu.

- Öğrenci ve veliler çok memnun

Kayra Kaplan ise salgın dolayısıyla okullara ara verilmesiyle öğretmenini sadece canlı derslerde görme imkanı bulduklarını belirtti.

Öğretmenlerinin çok ilgili olduğunu dile getiren Kaplan, "Öğretmenimin evimize gelmesinden dolayı çok mutlu oldum. Beraber ders işliyoruz. Bana oyunlar öğretiyor. Öğretmenimi çok seviyorum. Arkadaşlarımı ve öğretmenimi görebilmek için artık salgın bitsin. Okulumu özledim." dedi.

Veli Başak Kaplan da salgın sürecinde canlı derslere katıldıklarını, bu süreçte öğretmenlerinden destek gördüklerini söyledi.

Öğretmenin evlerine gelmesiyle eksik olan noktaları bildirdiğini aktaran Kaplan, öğretmeni evlerinde misafir etmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Baba Fırat Kaplan ise oğlunun kitap okumayı sevdiğini ve bu alışkanlığı öğretmeni sayesinde edindiğini aktardı.

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