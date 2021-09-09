Kovid-19 tedavileri sırasında bebekleri dünyaya gelen çift, aşıyı ertelemenin pişmanlığını yaşıyor

AA

Reyhanlı ilçesinde yaşayan Eker çiftinin hayatı, doğuma 2 hafta kala yakalandıkları Kovid-19'la adeta altüst oldu.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gördüğü sırada bebekleri dünyaya gelen çift, ilk bebeklerinin mutluluğunu dahi yaşayamadı.

Kovid-19 tedavisi sırasında kızını dünyaya getiren Seçil Eker (27), AA muhabirine, eşinin 20 gün önce yüksek ateş şikayetiyle yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığını söyledi.

Bunun üzerine kendisinin de test yaptırdığını ve sonucun pozitif olduğunu aktaran Eker, yüksek ateşin yanı sıra eklemlerindeki ağrıların artmasıyla hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Eker, hastanede tedavi gördüğü sırada bebeğini dünyaya getirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Hamileliğimin son günlerinde bulaştı. Çok dikkat etmeme rağmen eşimden bana bulaştı. Hastalığın özellikle ilk dört günü çok ağırdı. Hamile olduğum için ilaç da kullanamadım. Sadece hafif bir ağrı kesiciyle bu süreci atlatmaya çalıştım. Bebeği etkiler diye çok korktum. Aşı olmamıştım, 'Doğumdan sonra olurum.' demiştim. Doğumdan önce olsaydım bu kadar ağır atlatmazdım, belki hiç hissetmezdim. Çok ağır atlattım, şu an çok şükür bebekte bir şey yok bende de ama halen tedavi altındayız."

- "Aşı olmadığım için çok pişmanım"

Mehmet Ali Eker de yakalandığı hastalığı hamile eşine bulaştırmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Ağır geçirdiği süreci hastanedeki tedaviyle atlattığını dile getiren Eker, eşinin tedavisinin ise halen sürdüğünü belirtti.

En büyük pişmanlığının ise aşı yaptırmamak olduğunu anlatan Eker, "Bir hafta çok zorlandım, hastalığın eşime geçmesiyle daha da kötü oldum. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Aşı olacaktım, 'eşimle beraber olurum' diye düşündüm. Keşke aşı olsaydım diye yakınıyorum. Bu hastalığı kimse basite almasın, genciz güçlüyüz demesin." diye konuştu.

Genç bir yakınını bu hastalık nedeniyle kaybettiğini aktaran Eker, herkesin tedbirini alıp aşısını yaptırmasını istedi.