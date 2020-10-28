Kovid-19 tedavisi gören 92 yaşındaki kadın taburcu edildi - MANİSA

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Demirci ilçesine bağlı Durhasan Mahallesi'nde yaşayan Habibe Dönertaş (92),15 gün önce öksürük, baş ağrısı ve solunum sıkıntısı şikayeti ile hastaneye başvurdu.Acil serviste Kovid-19 testi uygulanan Habibe Dönertaş'ın sonucunun pozitif çıkması üzerine tedavisine başlandı.Demirci Devlet Hastanesinde 14 gün süren tedavisinin ardından iyileşen Dönertaş taburcu edildi.Sağlık çalışanları Habibe Dönertaş'ı, çiçek vererek uğurladı.Sağlık çalışanları ve doktorlara teşekkür eden Dönertaş, "Sağlığıma kavuşmam noktasında çok ilgilendiler. Allah devletimize zeval vermesin. Kurallara uyalım, bu hastalıktan korunalım." dedi.