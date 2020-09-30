Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu

AA

Torun, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret ederek Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Torun, Özkan'dan detaylı bilgilendirme aldıklarını söyledi.

Böcek'in daha önce özel bir hastanede tedavi gördüğünü, oradaki tedaviye ek olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde sürecin devam ettiğini anlatan Torun, "Bugün aldığımız bilgide, bir tık daha iyiye gittiği, her şeyin kontrol altında olduğu ve sürecin yakından takip edildiği ifade edildi." diye konuştu.

Bazen kamuoyunda Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yanlış bilgilendirmelerin olduğunu ifade eden Torun, tedavisinde herhangi bir eksikliğin söz konusu olmadığını kaydetti.

Günlük olarak Antalya Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamanın dikkate alınmasını isteyen Torun, farklı bir şey olduğunda açıklamada mutlaka yer verileceğini belirtti.

Böcek'in bilincinin yerinde, her şeyin kontrol altında olduğunu kaydeden Torun, "Sağlığı belli bir periyotta iyileşme yolunda devam ediyor. Öyle farklı bir tedavi şekli de şu anda düşünülmüyor." dedi.

Böcek'in konuşup konuşmadığına ilişkin soruya ise Torun, bu konuda bilgisinin bulunmadığını ancak konuşulanları anladığını, tepki verdiğini söyledi.

Torun, Muhittin Böcek'in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü ve özenle takip edildiğini bildirdi.

Ziyarette, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, kardeşi Şadi Böcek ile CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Çetin Osman Budak da yer aldı.