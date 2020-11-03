Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama - ANTALYA

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Özkan, rektörlükte gazetecilere yaptığı açıklamada, Böcek'in sağlık durumundaki gidişattan mutlu olduklarını söyledi.Enfeksiyon bulgularının hala devam ettiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Yavaş yavaş yemek yiyebiliyor. Yoğun bakımdaki bir hasta için yüzde 100 net konuşmak çok doğru olmuyor. Şu etapta başkanımızın gidişatı gayet iyi. Doktorlar yakın bir zamanda daha detaylı bilgi verecek. Herhangi bir sıkıntımız yok, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Şu etapta yoğun bakımda takibi gerekli, daha servise alamıyoruz. Arada ateşleri oluyor. Enfeksiyon bulguları devam ediyor, onlarla mücadele ediyoruz. Ama daha önceki zamanlara göre kendisi çok daha iyi, bu bizi mutlu ediyor."

- 58 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.