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Kovid-19 tedavisi gören Trump, hafta sonu miting yapmak istiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi devam eden ABD Başkanı Donald Trump, kendisi iyi hissettiğini belirterek, cumartesi akşamı seçimler için kritik olan Florida'da, pazar akşamı da bir diğer kritik eyalet olan Pennsylvania'da miting yapmak istediklerini açıkladı. Trump, yarın, tekrar Kovid-19 testi yaptıracağını söyledi

Kovid-19 tedavisi gören Trump, hafta sonu miting yapmak istiyor
AA

Kovid-19 tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump, Fox televizyonunda yayımlanan Sean Hannity Show'a telefon ile bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

Trump, kendisini gayet iyi hissettiğini vurgulayarak, seçimler için kritik iki eyalet olan Florida ve Pennsylvania konusunda, "Planlanabilirse, cumartesi akşamı Florida'da, pazar akşamı da Pennsylvania'da miting yapmak istiyorum." diye konuştu.

Başkanlık Tartışmaları Komisyonunun (CPD),Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden'ın 15 Ekim'de yapacağı canlı yayın tartışmasını sanal ortama taşımasına taşımasına da tepki gösteren Trump, "Ben sanal ortamda yapılacak bir tartışmaya katılmam." dedi.

AA'nın haberine göre; Trump, Biden'a da "Hadi Joe, hadi tartışmayı yüz yüze yapalım." çağrısında bulundu.

Hannity'nin "Kovid-19 testiniz negatif çıktı mı?" şeklindeki ısrarlı sorusu üzerine Trump, "Yarın tekrar Kovid-19 testi yaptıracağım. Sürekli test yapmak için bir nedeni yok. Ancak doktorlar en son vücudumda çok az enfeksiyon ve virüs buldu." ifadesini kullandı.

Trump'ın yayın esnasında iki kes sesinin kısılması ve başkanın boğazını temizleyerek konuşmaya devam etmesi ise dikkati çekti.

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