KOVİD-19 tedbirleri denetimi - KİLİS

Kilis'teki denetimlere Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık ile kamu kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.Ekipler, denetimler kapsamında maske ve sosyal mesafe kurulları başta olmak üzere salgının yayılım hızının kesilmesi adına alınan tedbirleri yerinde incelendi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR