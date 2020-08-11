Kovid-19 tedbirleri denetimi - KIRKLARELİ

Ekipler, koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetliyor.Trafik ekipleri de taksi ve dolmuşlar üzerinde denetim yapıyor.Zabıta ekipleri ise kentteki düğün salonlarında denetimlerini gerçekleştiriyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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