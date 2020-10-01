Kovid-19 tedbirleri denetimi - ADANA

AA

Adana'da Vali Süleyman Elban, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve diğer ilgililerle Esas 01 Burada AVM'de gerçekleştirilen denetime katıldı.İş yeri sahiplerini maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyaran Elban, Kovid-19 tedbirlerine herkesin riayet etmesini istedi.Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilgililerin sahada 24 saat denetim gerçekleştirdiğini, haftanın belirli günlerinde kendilerinin de bu çalışmalara katıldığını söyledi.Denetimlerle iş yeri sahiplerine ve müşterilere uyarılarda bulunduklarını dile getiren Elban, "Vatandaşlar kurallara uyma konusunda bilinçli. Tedbirlere uymayanlara müeyyide de uygulanmaya başladı. Ayrıca izolasyon kurallarına uymayanlar Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına alınıyor." dedi.