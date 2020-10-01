Kovid-19 tedbirleri denetimi - KARAMAN

AA

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, ilk olarak kent merkezindeki Cumhuriyet Parkında bulunan HES uygulama noktasında incelemelerde bulundu.Işık, burada yaptığı açıklamada, 21 Eylül'den itibaren kentte HES kodu uygulamasının başladığını hatırlattı.Özellikle tuşlu telefon kullananların ve 60 yaşın üzerindeki vatandaşların kendilerine kod alamadıkları için HES kodu alma noktası oluşturduklarını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Parkında bu hizmeti biz veriyoruz. Onlara HES kodu dağıtarak ve bunları plastikle kaplayarak uzun süreli kullanımlarını sağlayacak hale getiriyoruz. Başka bir yaptığımız uygulama ise, izolasyonda olan kişilerin kullanmış olduğu araçların başkaları tarafından kullanılmasını engellemek. Bunların için de 72 saat yaşayan virüs var. Ayrıca bu aracı kendisinin kullanıp kullanmadığı noktasında da tam bir netlik sağlayamıyoruz. İlimizde emniyet müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarla PTS'lerden bunları takip ediyoruz. PTS'lerde yakalayamadığımız araçları evlerine gidip evlerinde olup olmadıklarını kontrol ediyoruz. Bunu daha sıkılamak için bu virüsün yayılmasını engellemek için almış olduğumuz son önlemde bu araçların evde bulunan izolasyondaki kişilerden başkasının kullanmasını engellemek oldu."

Karaman'da HES kodu uygulaması kullanımının Türkiye'de "en yüksek" orana ulaştığını dile getiren Işık, “Sağlık Bakanlığını bize söylediğine göre geçenlerde HES uygulamasının kitlenmesinin neden olduğu il Karaman olmuş. İstatistik verilerini biz göremiyoruz. Bunlar Sağlık Bakanlığında tutuluyor. 60 yaş üzeri vatandaşlarımıza HES kodu kartı dağıtıyoruz. Kart istem sayısı da gittikçe azalıyor." diye konuştu.Işık daha sonra Alişahane Mahallesinde kurulan semt pazarında denetlemede bulundu.

- Aksaray

Aksaray'da da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin kent merkezi ve ilçelerde denetim gerçekleştirildi.Alışveriş merkezleri, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalardaki denetimde maske, mesafe ve temizlik konuları denetlendi.Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da Sultanhanı ilçesinde denetime katılarak vatandaşları kurallara riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.