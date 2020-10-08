Kovid-19 tedbirleri denetlendi - AĞRI

AA

Ağrı'da Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, Kovid-19 denetimlerine katıldı.Erzurum ve Yeni Van caddeleri üzerindeki iş yerlerine giden Vali Varol ve beraberindekiler, salgın tedbirleri konusunda esnaf ile görüşerek daha dikkatli olmalarını istedi.Vali Varol ve Sayan, esnafa maskenin yanı sıra Kovid-19 salgını ile ilgili broşürler dağıttı.Kentin ilçelerinde de kaymakamlar koordinesinde denetimler gerçekleştirildi.