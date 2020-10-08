Kovid-19 tedbirleri denetlendi - NİĞDE

AA

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil, Ayhan Şahenk Bulvarı'ndaki iş yerlerini denetledi.Tedbirler konusunda uyarılarda bulunan Şimşek, 14 kuralın yazılı olduğu afişlerden dağıttı.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm ekiplerle koronavirüs denetimlerinin devam ettiğini söyledi.Kent genelinde vatandaşların yüzde 98'inin maske taktığını belirten Şimşek, "Yine hijyen ve sosyal mesafe konusunda da vatandaşlarımız duyarlı. Bu tedbirlerimiz sayesinde Niğde'de virüsün artış hızının önüne geçmiş durumdayız. En azından bu hızı durdurmuş ve geri çevirmiş durumdayız. Ama vatandaşlarımız rehavete kapılmasın. Tedbirlere sıkı sıkıya sarılarak hep birlikte bu virüsü yenebileceğiz. Güzel ve sağlıklı günler bizi bekliyor. Tedbirlere uydukları ve duyarlı oldukları için vatandaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise "Geçtiğimiz aylarda hep birlikte yaşadık, en ufak bir gevşeklikte virüs anında yayılabiliyor. Virüs hayatımızdan tamamen çıkana kadar tedbirlerimize devam edeceğiz. Niğde güzel gidiyor. Bu şekilde devam ettiği sürece sağlıklı günlere ulaşmamız yakın." dedi.