Kovid-19 tedbirlerine katılan Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, yeni evlenen çifte maske hediye etti

Kaymakam Fırat ile kolluk kuvvetleri, ilçe merkezindeki kafeterya ve işletmelerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi.
Denetlemeler sırasında nikah törenlerinin ardından Beşkaza Meydanı'nda fotoğraf çektiren çiftin maskesi olmadığını fark eden Fırat, çiftin yanına gitti.
Genç çifte maske hediye edip, tedbirlere uyulması konusunda uyaran Fırat, kendilerinin hatıra fotoğrafı isteğini de geri çevirmedi.
Fırat, gazetecilere, tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve kolluk kuvvetleriyle sürekli denetim yaptıklarını söyledi.
Fethiye'de herkese ulaşıp, belirlenen tedbirlere uyulması konusunda herkesi ikna edeceklerini ifade eden Fırat, "Önceliğimiz uyarı yapıp kurallara uyulmasına sağlamak. Israr edenlere de cezai işlem uyguluyoruz. Bu mücadeleyi birlikte yapacağız." dedi.
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