Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim - DÜZCE

AA

Düzce'de Vali Cevdet Atay'ın da katılımıyla yapılan denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ile diğer ilgililer de yer aldı.Denetim gerçekleştirilen mekanlarda çalışanlarla ve müşterilerle sohbet eden Vali Atay, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu.Vali Atay, gazetecilere kentte denetimlere devam edildiğini ve yapılan denetimlerde kurallara uyulduğunu gördüklerini bu durumun kendilerini memnun ettiğini söyledi.Atay, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür ederek, "Vaka sayılarında ara ara artışlar oluyor. Arkadaşlarımızın ve bizim gayretlerimizle ve özellikle vatandaşlarımızın sağduyusu ile bütün bunların üstesinden geleceğiz." dedi