Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor - AFYONKARAHİSAR

AA

Ekipler, kurulan uygulama noktalarında, Ankara, Konya, Eskişehir ve Uşak kara yollarından Afyonkarahisar'a seyreden araçları denetliyor.Sivil araçları ve toplu taşıma araçlarını durdurarak seyahat izin belgelerini kontrol eden polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda sürücülere uyarılara bulunuyor.Polis ekipleri, ayrıca, yolcular ve sürücülerin ateşlerini ölçüyor.Sakinliğin gözlendiği kent merkezinde de vatandaşların, kısmi yoğunlukların oluştuğu bankalar ile PTT önlerinde "sosyal mesafe" kuralına riayet ettiği, maske taktıkları görüldü.