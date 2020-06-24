Kovid-19 testi pozitif çıkan Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın tedavisi sürüyor - MERSİN

Önceki gün Kovid-19 testi pozitif çıkan ve belediyenin misafirhanesinde karantinaya alınan Bozdoğan'ın, ilçedeki özel bir hastanede akciğer tomografisi çekildi.Hastane çıkışında Bozdoğan'ı, belediye çalışanları alkışlarla uğurladı.Bozdoğan'ın 14 günlük karantina sürecini belediye misafirhanesinde tamamlayacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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