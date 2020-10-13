AA

Yazılı açıklama yapan Köse, halsizlik şikayeti ile 1 Ekim'de başvurduğu Yozgat Şehir Hastanesi'nde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 14 gün izole olmak için evde ailesiyle birlikte karantinaya girdiğini belirtti.

Köse, rahatsızlığımın artması üzerine tedavisine şehir hastanesinde devam edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Dün akşam doktorlarımızın isteği doğrultusunda tedavi için Ankara’ya sevk edildim. Rabbime hamdolsun sağlık durumum iyiye gidiyor. Bu süreç içerisinde arayan soran, dua eden tüm kardeşlerime, değerli büyüklerime, hemşehrilerime en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa nasip etsin. Bu salgını ciddiye almanızı temenni ediyor, maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet etmenizi önemle istirham ediyorum. Allah'a emanet olun."