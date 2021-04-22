Kovid-19 Tunus'ta 75, Lübnan'da 32 can daha aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

Kovid-19 Tunus'ta 75, Lübnan'da 32 can daha aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 75, Lübnan'da 32 kişi daha yaşamını yitirdi.

Kovid-19 Tunus'ta 75, Lübnan'da 32 can daha aldı
AA

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 75 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, bugüne kadar salgın nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 993 kişiye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 2 bin 603 kişinin daha yeni vaka olarak tespit edildiği ülkede, salgına yakalananların sayısının 291 bin 833'e yükseldiği, bunlardan 242 bin 238 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, son 24 saatte 32 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 2 bin 82 yeni vaka tespit edilirken, 1439 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, bugüne dek Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının 7 bin 27'ye yükseldiği ülkede, toplam vaka sayısı 515 bin 88'e çıktı, 433 bin 987 kişi ise sağlığına kavuştu.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Bir gün pandeminin biteceğini kendinize hatırlatın"
SAĞLIK"Bir gün pandeminin biteceğini kendinize hatırlatın"
Korkutan ayrıntı! Evde ölümler arttı - Haberler
SAĞLIKKorkutan ayrıntı! Evde ölümler arttı
Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor!
SAĞLIKBilim Kurulu toplanıyor!
Duygusal manipülasyon nedir? Duygusal manipülasyon nasıl anlaşılır?
SAĞLIKDuygusal manipülasyon nedir?
21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA! Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan çocuklarda aşı açıklaması - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi Kara'dan çocuklarda aşı açıklaması
SON DAKİKA VAKA SAYISI! 21 Nisan korona tablosu 2021 açıklandı! Corona vaka sayısı yükselişte
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 61 bin 967
Prof. Dr. Altuntaş, VLP temelli yerli koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu
SAĞLIKProf. Dr. Altuntaş, VLP temelli yerli koronavirüs ...
Uzaktan kumanda edilebilen penil protez geliştirildi - Haberler
SAĞLIKUzaktan kumandalı penil protez
Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği Başkanı Görenek: Covid-19 önemli kalp çarpıntılarını tetikliyor
SAĞLIK"Covid-19 önemli kalp çarpıntılarını tetikliyor"