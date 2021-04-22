Kovid-19 Tunus'ta 75, Lübnan'da 32 can daha aldı

Bu iller için sağanak yağmur uyarısı

AA

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 75 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, bugüne kadar salgın nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 993 kişiye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 2 bin 603 kişinin daha yeni vaka olarak tespit edildiği ülkede, salgına yakalananların sayısının 291 bin 833'e yükseldiği, bunlardan 242 bin 238 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, son 24 saatte 32 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 2 bin 82 yeni vaka tespit edilirken, 1439 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, bugüne dek Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının 7 bin 27'ye yükseldiği ülkede, toplam vaka sayısı 515 bin 88'e çıktı, 433 bin 987 kişi ise sağlığına kavuştu.