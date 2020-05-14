Kovid-19'u yenen 82 yaşındaki çift alkışlarla taburcu edildi - BURSA

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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs şüphesiyle iki hafta önce Kestel Devlet Hastanesi'ne gelen 82 yaşındaki çift, testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı.Tedavilerinin sonuç vermesi üzerine sağlıklarına kavuşan çift, sağlık çalışanlarının alkışları arasında, el ele hastaneden ayrıldı.Kestel Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Dilek Çetiner Bahçetepe, çiftin 2 hafta önce öksürük ve halsizlik belirtisiyle hastaneye başvurduğunu aktardı.Her ikisinin de kalp rahatsızlıklarının bulunmasına rağmen tedaviye olumlu yanıt verdiğini vurgulayan Bahçetepe, taburcu edilen hastalara gerekli önlemler anlatılarak, 14 gün ev izolasyonu önerildiğini kaydetti.Bahçetepe, tedbiri elden bırakılmaması, sosyal izolasyona önem gösterilmesi ve evde kalınması tavsiyesinde bulundu.