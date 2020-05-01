Kovid-19'u yenen kadın

İskenderun Devlet Hastanesine 16 gün önce yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle başvuran Firdevs Burkay'ın (53) Kovid-19 testi pozitif çıktı.Tedavisi tamamlanan ve son testi negatif çıkan Burkay, hastanede görevli doktor ve hemşirelerle "Erik Dalı" şarkısı eşliğinde oynayarak taburcu edildi.Burkay'ın müzik eşliğinde taburcu edilmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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