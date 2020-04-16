Kovid-19'u yenen sağlık görevlisi plazma bağışıyla hastalara umut oldu - DİYARBAKIR

AA

112 Acil Sağlık Hizmetlerinde paramedik olarak görev yapan Yıldırım, tatil için gittiği Fransa'dan döndüğünde rahatsızlandı.Yapılan test sonucu pozitif çıkan Yıldırım, 13 gün süren tedavisinin ardından koronavirüsü yenmeyi başardı.

Taburcu edilen Yıldırım, 13 günlük tedavisinin ardından başka hastaların da sağlığına kavuşmasına destek olmak için Sağlık Bilimleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde plazma bağışı yaptı.

Virüsten korunmak için tedbirlere harfiyen uyulmasını öneren Yıldırım, hastalığı yenenlere de başkalarının hayatını kurtarmak için plazma bağışı yapmaları çağrısında bulundu.- "İlk yatan hastalardan biriydim"Melek Yıldırım, evinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışına çıktığı tarihlerde Türkiye'de Kovid-19 vakası bulunmadığını söyledi.

Diyarbakır'a döndüğünde 14 günlük karantina süreci için evine çekildiğini ifade eden Yıldırım, 5'inci günün sonunda şiddetli eklem ağrısı yaşadığını, ateşinin yükseldiğini belirtti.Yıldırım, hastaneye başvurduğunu dile getirerek, hemen yatışının yapıldığını, yapılan test sonucunun ise pozitif çıktığını aktardı."

Duyar duymaz büyük bir üzüntü duydum. Genç hasta olduğum için çabuk atlatacağımı düşündüm. Tedavim 5 gün aktif şekilde devam etti. Bu süre zarfında her gün tetkiklerim yapılıyordu. İlk yatan hastalardan biriydim. Tedavi sürecim bittikten sonra, evdeki izolasyon dönemim devam etti." diyen Yıldırım, koronavirüse yakalanmamak için sosyal izolasyonun önemli olduğuna işaret etti.

Yıldırım, tüm vatandaşların evdeki izolasyona devam etmesi, sosyal mesafelerini koruması gerektiğini anlatarak, yaşlı ve kronik hastalığı olanların daha dikkatli olması gerektiğini aktardı.

Gençlerin hastalığı daha rahat atlatabildiğini ancak taşıyıcı pozisyonda olduklarını belirten Yıldırım, "60 yaş üstündeki birine bulaştırdığınız zaman sizin için hayati önem taşımayan bir hastalık onlar için hayati bir hastalık oluyor. Bu konuda insanların duyarlı olması gerekiyor." dedi.

-"Sevdiğiniz bir insana bulaştırıp, ölümüne neden olabilirsiniz"

İzolasyona uymayanların sevdiklerine zarar verebileceğini dile getiren Yıldırım, "Sevdiğiniz bir insana hastalığı bulaştırıp, onun ölümüne neden olabilirsiniz. Bu sizin için çok üzücü bir olay olur ve sizde psikolojik bir travma yaratır." diye konuştu.İyileşip taburcu edildikten sonra Sağlık Bilimleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde konvelesan plazma tedavisi için bağışta bulunduğunu kaydeden Yıldırım, koronavirüsü yenen kişilere bağışçı olmalarını önerdi.

Melek Yıldırım, "Kovid 19 için plazma bağışı yapıldığını öğrendim. Bunu duyar duymaz gönüllü olmak istedim. Doktorumu arayıp, bilgi verdim. Bir gün sonra plazma bağışında bulundum. Birine umut olmak güzel bir şey. Tedavi olup, 14 günlük izolasyon süresi bitenlerin, plazma bağışçısı olmasını istiyorum. İmkanınız varken, bunu değerlendirin, bir hasta için umut olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.Kendini izole etmeye devam ettiğini anlatan Yıldırım, bu süreci tamamlayıp bir an önce çok sevdiği görevine başlamak istediğini sözlerine ekledi.