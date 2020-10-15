Kovid-19'u yenen Türkler yaşadıklarını anlatıyor - BERLİN

AA

Berlin’de yaşayan 53 yaşındaki Mine Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylül ayı ortasında baş ağrısı, boğaz kaşıntısı, üşüme, titreme gibi belirtilerle karşılaştığını, bunun üzerine evinde bulunan ilaçları kullandığını ve o gece bu belirtilerin geçtiğini ifade etti.

Ancak birkaç gün sonra yeniden baş ağrısı yaşadığını ve bu arada bir süre önce aynı ortamda bulunduğu bir kişinin Kovid-19’a yakalandığını duyduğunu aktaran Akman, "Bunun üzerine pazartesi günü sağlık dairesini aradım. Salı günü test yaptırdım ve çarşamba günü da pozitif olduğumu söylemek için sağlık dairesi beni aradı. Çok korktum. Biliyordum sanki, hissettim Kovid-19’a yakalandığımı." dedi.

Akman, testinin pozitif çıkmasından birkaç gün sonra yeniden halsizlik, baş ağrısı ve kemik ağrıları yaşadığını ve evden dışarıya çıkmadığını belirterek, temasta olduğu tanıdığı herkesi de bilgilendirmek amacıyla aradığını kaydetti.İlk belirtilerinden 12 gün sonra durumunun ağırlaştığını vurgulayan Akman, sözlerine şöyle devam etti:"Korkunç bir baş ağrısıyla beraber tansiyonum çok çıktı. Zaten kronik tansiyon hastasıyım. Titremeye başladım. Vücudum kasılmaya başladı, nefesim kesildi. Nefes alamadım. Biraz morarmaya da başladım. Ne yapacağımı şaşırdım. Hastaneyi aradım. Onlar da 'panik yapmayın, yatın ve kendinizi gözlemleyin. Ağırlaştığınızda arayın' dediler. Ama sakin olamıyordum. 12. gün çok mücadele ettim. Kötü oldum. Nefesim bir gidiyor bir geliyor. Yani sanki böyle cam kırıkları var ciğerlerimde onlar nefes almamı engelliyor. Kesinlikle nefes alamıyorum. Çok zorlanıyorum. Boğazımı tutarak, karnıma bastırarak nefes almaya çalışıyorum. Hastaneye de gitmek istemiyorum."

- "Kelimeişehadet getirdim"

Ölmeyi bile aklına getirdiğini ifade eden Akman, "Kelimeişehadet bile getirdim. 'Yatağımda ölmek istiyorum' dedim. Tansiyon ilacımı ve bol bol su içtim. Bütün gece uğraştım, direndim. Sabah uyandığımda korkunç bir baş ağrısı,(başım) patlayacak derecede. Nefeste normalleşme oldu, tansiyonum normale döndü. Ama bir titreme var. Ayaklarımda uyuşukluk var, zaten hala yürüyemiyorum doğru dürüst.” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Akman, doktora gitmeye güç bulunmadığını, hastaneye de gitmek istemediğini dile getirerek, "Konuya ilgili olduğum için daha önce çok araştırma yapmıştım. Hastanelerin durumlarını biliyorum. Oradaki insanların nasıl yattığını biliyorum. Onlar beni çok korkuttu. ‘Evimde öleceğim. Hastaneye gitmeyeceğim' dedim. Gerçekten ecelle boğuştum." ifadelerini kullandı.

- "Sağlık dairesinin benimle ilgilenmesini isterdim"

Kendisinden sorumlu sağlık dairesini eleştiren Akman, sağlık dairenin test sonucunu bildirdikten 2 gün sonra bir kez daha durumu öğrenmek için kendisini aradığını, ancak daha sonra hiç kendisiyle temasa geçmediğini söyledi.Akman, "(Sağlık dairesi çalışanı) ‘Nasılsınız?’ diye sorduğunda belirtileri söyledim. Bende pek bir şey yoktu. Ondan sonra her şey başladı. Ama ondan sonra da hiç aramadılar, sormadılar." dedi.

Kovid-19’a yakalanan bir arkadaşını ise sağlık dairesinin her gün aradığını ve sağlığıyla ilgili bilgi aldığını ifade eden Akman, "Beni hiç aramadılar. Benimle de aynı şekilde ilgilenmelerini isterdim." diye konuştu.

- "Türkiye çok iyi yapıyor"

Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirlere uyulmasını isteyen Akman, "Sosyal mesafeyi korumak çok önemli. Maskesiz kesinlikle dolaşmamak lazım. Türkiye çok iyi yapıyor, cazalar veriyor, keşke burada da olsa. Toplumun içine girmemek önemli. Bayramlarda, düğünlerde boy göstermemek gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Akman, hastalığında tat ve koku kaybı da yaşadığını, konuşmakta zorlandığını, kelimeleri bir araya getirip bir şeyler anlatmak istediğini ancak beceremediğini aktararak, bir haftadan beri ise bu belirtilerden hiçbirini yaşamadığını kaydetti.

- "Karantina bitmeden önce ve sonrasında bir test yapılmadı"

Berlin'de yaşayan ve Kovid-19’a yakalanan 50 yaşındaki Vedat Öztürk de aynı evde yaşadığı kızının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından eşinde ve kendisinde hafif ateş, boğazda kaşınma, sıtma gibi belirtiler ortaya çıktığını anlattı.Ardından doktorda yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Öztürk, ailecek karantinaya girdiklerini ifade etti.

Sağlık dairesinden sadece testin pozitif çıkmasından hemen sonra arandığını ve 12 gün karantinada kalması gerektiğinin ifade edildiğini aktaran Öztürk, daha sonra hiç aranmadığını, karantina bitiminden önce ve sonrasında da tekrar bir test yapılmadığını aktardı.

Öztürk, ailesinin hastalığı hafif geçirdiğini ancak ağır geçen vakaları da bildiğini kaydetti.Kovid-19’a yakalananların bunu saklamamasını isteyen Öztürk, "Belirtiler başladığında fazla kalabalığa girmesin insanlar, kendilerini izole etsinler. Temasta oldukları kişilere de söylesinler. Saklamayla bir yere varılmaz. Yoksa bu salgın alır başını gider. Dikkat etmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.