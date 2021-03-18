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Kovid-19'un neden olduğu komplikasyonlar sonucu ölen hastaların çoğunun kalbinde virüse rastlandı

Bilim adamları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu komplikasyonlar sonucu hayatını kaybedenlerin çoğunun kalbinde virüse rastladı.

Kovid-19'un neden olduğu komplikasyonlar sonucu ölen hastaların çoğunun kalbinde virüse rastlandı
AA

Science Magazine internet sitesindeki habere göre, ABD'deki Massachusetts Hastanesi'nde yürütülen çalışmada 41 hastadan alınan yaklaşık 1000 kalp dokusu incelendi.

Koronavirüsün neden olduğu komplikasyonlar sonucu yaşamını yitiren 41 hastanın 30'unun kalbinde virüse rastlayan doktorlar, bu 30 kişinin hastalık sürecindeki kalp atışlarının diğerlerine kıyasla hızlı ve düzensiz olduğuna işaret etti.

Doktorlar, bu hastalardaki kalp iltihabının daha çok hastanede kalış ve semptomların süresiyle güçlü şekilde bağlantılı olduğuna işaret etti.

Doktorlar ayrıca kalp hasarının ölmeden önce uzun bir Kovid-19 hastalık dönemi geçiren birçok hastada olabileceğini kaydetti.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada da Kovid-19'u ağır geçiren hastaların yarısına yakınında kalp hasarı saptanmıştı.

Taburcu edildikten bir ay sonra kalpleri manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemiyle incelenen bu kişilerin yaklaşık yüzde 50'sinde kalp kası iltihaplanması, kalp dokusunda hasar veya kalbe giden sınırlı kan akımı gibi durumlar belirlenmişti.

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