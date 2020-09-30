Kovid-19'un tüketici davranışlarında dönüşümler yaratması bekleniyor

AA

Işın ile Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Hakan Altıntaş, Kovid-19 salgının tüketici davranışlarına yansımalarını ölçmeye yönelik gerçekleştirdikleri çevrim içi araştırmanın sonuçlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Çeşitli eğitim düzeyi ve gelir gruplarından 867 kişinin katılımıyla çevrim içi araştırma yaptıklarını aktaran Işın, tüketicilerin küresel salgın bağlamında markalara ilişkin tutum ve niyetleri irdelediklerini, çeşitli demografik özellikler boyutunda farklılıkları incelediklerini bildirdi.

Araştırma sonuçlarına göre, markasız da yaşayabileceklerinin farkına vardıklarını belirten kadınların ve erkeklerin oranının yüzde 71 civarında olduğunu paylaşan Işın, işletmelerin yeni normalde bu gerçeği bilerek dikkatli ve büyük resme odaklanarak hareket etmeleri gerektiğini ve markasız yaşayabileceğini fark eden tüketiciler için yeni önerilerin zaruri olduğunu ifade etti.

Işın, insanların markaların hayatlarında yarattığı katma değeri, biraz daha fazla sorgulamaya başladıklarının altını çizerek. “Kovid-19 salgını tüketici davranışlarında keskin dönüşümler yaratacak, salgın sonrası dönemde özellikle marka ve tüketici davranışları üzerine etkilerini daimi, kalıcı ve yoğun olacak. Ama, hala bunu davranışlarına yansıtmak konusunda istekli değillerdir." dedi.

Altıntaş da kadınların ve erkeklerin yalnızca yüzde 12'sinin küresel salgın bittiğinde "markalara hayatlarında yer vermeye devam etmeyeceklerini" belirttiklerini aktararak, "Tüm kötü senaryolara rağmen tüketicilerin hayatında pandemi sonrası da markalar yer almaya devam edecektir. Markalara veda etmeyeceğiz, özellikle kadınlar ve evliler hala markaların gücüne inanıyor." diye konuştu.

Erkeklerin kadınlara, bekarların evlilere, çocuk sahibi olanların olmayanlara göre markalardan daha fazla soğudukları sonucunun araştırmada tespit edildiğini söyleyen Altıntaş, erkeklerin kadınlara nazaran "markasız hayatın doğruluğunun” daha fazla farkına vardığını kaydetti.

Salgın sonrasında, erkekler ve bekarların, kadınlar ve evlilere nazaran ihtiyaçlarını daha mütevazi markalardan karşılayacaklarını ifade ettiklerini belirlediklerini dile getiren Altıntaş, diğer yandan kadınlar için de bu eğilimin nerdeyse yarı yarıya olduğu sonucuna vardıklarını anlattı.

