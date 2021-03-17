Vakaların arttığı Kayseri'de yeni tedbirler 0:00 / 0:00

DHA

Kayseri'de 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısı 97,72'den 142,95'e yükseldi. Vaka sayısı oranının hızla artması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındı.

DHA'nın haberine göre; yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, nikah salonu, düğün salonu, kütüphane, cafe, oyun salonu gibi yüksek risk teşkil edecek yerlerin girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılmasının zorunlu hale getirilmesine ve HES kodu riskli olanların kabul edilmeksizin kolluk kuvvetlerine bildirilmesine; taziye, mevlit, cenaze yemeği, nişan yemeği gibi bireyleri bir araya getiren ve sosyal mesafe kuralının ihlaline sebebiyet verebilecek nitelikteki etkinliklerin sınırlandırılmasına, ilgili kolluk birimleri ve mahalle muhtarları tarafından bu tür faaliyetlerin takip edilerek tespiti halinde yasal işlem başlatılmak üzere sorumlu mercilere bildirilmesine; tüm temel atma ve açılış törenlerinin 30.04.2021 tarihine kadar sınırlandırılmasına karar verildi. Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282´nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195´inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."