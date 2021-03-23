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Kovid-19 vakalarının arttığı Trakya'da denetimler ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış gösterdiği Trakya'da, salgınla mücadele kapsamında denetimler ve hijyen çalışmaları düzenli sürdürülüyor.

Kovid-19 vakalarının arttığı Trakya'da denetimler ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor
AA

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarına göre, Edirne, 219,49, Tekirdağ 168,26, Kırklareli 155,09 vakayla risk haritasında "kırmızı" uyarı verilen iller arasında yer aldı.

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Edirne'de, kentin merkezindeki Saraçlar, Balıkpazarı ve Çilingirler caddelerine girişte ekipler tarafından HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Bu caddelere Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ndeki esaslar uyarınca 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde girişlere izin veriliyor.

Kent genelinde İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ekipler, çarşı, alışveriş merkezi ve iş yerlerini rutin şekilde dezenfekte ediyor.

Kent genelinde vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğu gözlenirken kuralları uymayan vatandaşlar denetim ekiplerince uyarılıyor.

- Kırklareli ve Tekirdağ

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Kırklareli'nde denetimler sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde restoran, kafe, çay bahçeleri, pastane, kuruyemiş gibi işletmeleri denetledi.

Ekipler vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kentte, bazı restoran, market ve kafelerde zorunlu olmasına rağmen HES kodu sorgulaması yapılmıyor.

Bazı vatandaşların da yasak olan bölgelerde sigara içtikleri gözlendi. Bazı esnafın işletmelerinden kısa süreliğine dışarıya çıktıklarında maske takmadıkları görüldü.

Kentte sosyal mesafe kuralına kısmen riayet edilmediği dikkati çekiyor.

Buna karşın, Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor. Ekipler iş yeri sahiplerini ve vatandaşları tedbirlere uymaları yönünde uyarıyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri caddelerde, kamu binaları, parklar ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte işlemlerini düzenli olarak sürdürüyor.

Havanın soğuk olması nedeniyle yoğunluğun yaşanmadığı kentte vatandaşların genelde maske taktığı gözlendi.

Kent sakinlerinden Kazım Cingü, vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini ve el birliğiyle salgından kurtulmanın mümkün olduğunu ifade etti.

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