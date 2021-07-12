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Kovid-19 vakalarının sayısının arttığı Güney Kore tedbirleri sıkılaştırıyor

Yeni kısıtlamalar kapsamında 18.00'dan itibaren 3 veya daha fazla kişinin toplanması yasaklanacak, gece kulüpleri ve kiliseler kapatılacak, hastane ve huzurevi ziyaretleri yasaklanacak

Kovid-19 vakalarının sayısının arttığı Güney Kore tedbirleri sıkılaştırıyor
AA

Güney Kore’de son 6 gündür günlük 1000'den fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bildirilmesinin ardından bazı bölgelerde daha sert sosyal mesafe kuralları uygulanmaya başlanıyor.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansından yapılan açıklamada, son 24 saatte 1100 vakanın tespit edildiği belirtilerek, söz konusu rakamın "pazartesi günü için şimdiye kadarki en yüksek vaka sayısı" olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yeni vakaların 780'den fazlasının başkent Seul ve yakınındaki bölgelerden bildirilirken yetkililer, bugünden itibaren söz konusu bölgelerde daha sıkı sosyal mesafe önlemleri uygulamaya başlıyor.

Buna göre, 18.00'dan itibaren 3 veya daha fazla kişinin toplanması yasaklanacak, gece kulüpleri ve kiliseler kapatılacak, hastane ve huzurevi ziyaretleri yasaklanacak.

Güney Kore'de sadece bu ay 12 bin 100'den fazla vaka kaydedildi. Toplamda 169 bin 146 vakanın görüldüğü ülkede, 2 bin 44 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayılarındaki ciddi artış, 51 milyonluk nüfusun sadece yüzde 30,4'ünün ilk doz aşısını yaptığı Güney Kore’de endişeye neden oluyor.

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