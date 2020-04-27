Kovid-19 yetkilendirilmiş tanı merkezi salgının yayılmasına

AA

Bakanlığın organizasyonuyla Kovid-19 test merkezi haline getirilen laboratuvarda, PCR ve antikor testi yapılıyor. Karabük ve Bartın ili sınırları içindeki yaklaşık 500 bin kişiye hitap eden merkezde günde ortalama 200 kişi teste tabi tutuluyor.Filyasyon ekibiyle birlikte toplam 52 çalışanın, kişisel koruyucu ekipmanlar ve iyi laboratuvar uygulamaları altında görev yaptığı merkezde, iki il ve ilçelerinden gelen günlük numuneler analiz edilerek 4 ila 8 saat arasında çıkan sonuçlar ilgili sağlık kuruluşlarıyla paylaşılıyor.Salgınla mücadele kapsamında, Kovid-19'luların temas ettiği kişileri tespit etmek amacıyla filyasyon çalışması kapsamında gönderilen numuneler de merkezde çalışılarak Sağlık Bakanlığının sistemine anlık yükleniyor.- "Bu laboratuvar çalışmalarımızda bir mihenk taşı"İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir salgının ortaya çıkmasının ardından en önemli çalışmanın laboratuvar, görüntüleme ve filyasyon olduğunu belirterek bunu çok iyi uyguladıklarını söyledi.Bakanlığın talimatıyla Kovid-19 moleküler tanı merkezlerinden birisinin Karabük'te kurulduğunu ve Bartın'a da hizmet verildiğini anlatan Sarı, "Bu laboratuvar çalışmalarımızda bir mihenk taşı. Laboratuvardan sonuçlar çıkıp onaylandığı anda Halk Sağlığı Yönetim Sistemine düşüyor. Pozitif vaka çıktığında filyasyon ekibimiz değerlendiriyor, ailesi ve temasta olduğu çevresine sahaya çıkarak ulaşıyor. Filyasyonda 21 kişilik bir ekibimiz var. Toplamda 52 personelimiz var burada, 22'si doktor. Ulaşılan temaslılardan numune alınarak bu merkezde değerlendirilmesini sağlıyoruz." diye konuştu.Sarı, laboratuvarın işlerini hem kolaylaştırdığını hem de hızlandırdığını dile getirerek, "Günün hangi saati ve ilin neresi olursa olsun ekiplerimiz temaslı oldukları düşünülen kişilere ulaşıyor ve tedavisinin nasıl yapılacağına karar veriyor. Şu ana kadar merkez olarak 700 kişiye filyasyon yaptık ve bu vatandaşları 14 gün gözleme alıyoruz. Böylece pozitif vakaları saptıyoruz. Bu bizim işimizi kolaylaştırıyor ve salgının yayılmasını önlüyor. Bu laboratuvar bu nedenle çok önem taşıyor." ifadesini kullandı.Kente il dışından gelen 5 bin, yurt dışından gelen bin kişiyi takibe aldıklarını aktaran Sarı, çalışmalar sonunda ilde bazı köy ve sitelerin karantinaya alındığını kaydetti.- "Günde 200 civarında hastaya hitap ediyoruz"Laboratuvar sorumlusu Uzm. Dr. Erhan Başar da daha önce tüberküloz laboratuvarı olarak hizmet verdiklerini, 26 Mart'tan itibaren laboratuvar Kovid-19 tanı merkezi olarak belirlendikten sonra bu yönde hizmet sunmaya başladıklarını söyledi.Laboratuvarın altyapısının Kovid-19 tanı merkezi için uygun olduğunu vurgulayan Başar, "Hazırlıkların ardından hemen çalışmalara başladık ve Bartın'a da hizmet vermeye başladık. Günde 200 civarında hastaya hitap ediyoruz. Bu oldukça iyi bir seviye. Bize gelen numuneleri alıyor ve numune kabul edildikten sonra 4 ila 8 saat arasında sonucunu veriyoruz. Bu durum bize daha erken tedaviye başlama ve şansı veriyor." dedi.