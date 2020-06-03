Kovid-19’dan ağır yara alan Belçika’da hayat normale dönmeye başladı

Bir kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı...

AA

Nüfus oranına göre Avrupa’da en yüksek ölüm oranına sahip Belçika, kademeli olarak tecrit önlemlerini gevşetiyor. Belçika ilk ölümle 11 Mart'ta karşılaşılmasının ardından tedbirler artırılmıştı.Brüksel'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarını 7 Hazirana kadar durdurduğunu açıklayan Belçikalı havayolu, iptal kararının 18 Haziran’a uzatıldığını duyurması üzerine kargo uçuşları hariç tüm uçuşları iptal etmesiyle Brüksel Havalimanında sakinlik gözlenmişti. Arşiv