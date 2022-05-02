Kovulduğu okulda çocuğu bıçakladı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, 12 yaşındaki Yasin Han G., okulda arkadaşıyla oynadığı sırada geçmişte okuldan kovulan 16 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklandı.

Olay, Küçükçekmece Yeşilyuva Ortaokulu'nda geçen cuma günü meydana geldi. 12 yaşındaki Yasin Han G., okulda arkadaşıyla teneffüste oyun oynarken iddiaya göre okuldan daha önce kovulan 16 yaşındaki çocuk bıçağıyla birlikte içeri girdi. Yasin Han G. ve arkadaşı, elinde bıçağıyla oynayan çocuğu görünce korkarak bıçağı bırakmasını söyledi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

İddiaya göre para isteyen şüpheli ardından Yasin Han'a doğru bıçağı savurdu, küçük çocuk son anda kurtulmak için yaptığı hamle ile kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 12 yaşındaki Yasin Han G.'nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

ANNE: ŞİKÂYETÇİYİM

Yasin Han'ın annesi Şindar G., okullardaki tedbirlerin arttırılması gerektiğinin belirterek şunları söyledi:

"Öğretmeni beni aradı 'Yasin arkadaşıyla tartıştı' dedi. Ben de 'Bugün gelemeyebilirim küçük çocuğum hasta sonradan gelsem olur mu?' diye sordum. 'Yok hayır gelmeniz lazım' dedi. Okula giderken bir veli bana 'Ambulans geldi sizin çocuğunuz mu o?' diye sordu. Orada zaten elim ayağım titredi.

Okulun önüne gittim. İçerde bıçaklama olmuş, ben kapıya veli olarak vurarak giriyorum, kapılar kapalı. İçeri girdiğimde öğretmeni 'Sakin olun' dedi. Ambulansı görünce dizlerimin üzerine düştüm ağladım. Bu yaralayan çocuk da okuldan değil galiba. Çok önceden o okuldaymış kovulmuş. Ne olursa olsun o çocuğun okulda olmaması gerekiyor. Artık çocuğumu okula göndermeyeceğim, okuldan şikâyetçiyim. Olay olduktan sonra hiç kimse bizi aramadı. Ne öğretmeni ne de okul idaresi sormadı. Demek ki onlar da kendi sorumsuzluklarını biliyorlar. Olayı gerçekleştiren kişi gözaltındaydı, sonrasında ne oldu bilmiyorum."

'BIÇAĞI KALBİME DOĞRU GETİRDİ'

Yasin Han G. ise, çok korktuğunu ifade ederek, yaşadığı dehşet anlarını anlattı: "Yanımda arkadaşım vardı, şüphelinin üzerinde kırmızı bir şeyler vardı korkmaya başladık elinde bıçakla oynuyordu. Biz 'Bu bıçak ne?' diye sorduk yanımdaki arkadaşım onu yere atmasını söyledi. O da bize 'Para verin vermezseniz vururum' dedi. Yanımdaki arkadaşım kız olduğu için ona dokunmadı. Önce boğazımı sıktı sonra ayağıyla beni yere attı. Bıçağı kalbime doğru getirdi tam vuracaktı ki ben hamle yapınca elime geldi elim kesildi."